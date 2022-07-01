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Экс-директор «Чертаново» Ларин: «Я честный человек, а что решит суд — другой вопрос»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Ларин (в центре).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал предстоящее заседание от 6 июля в Замоскворецком районном суде города Москвы. Спортивного функционера подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

— Будет очередное заседание. Думаю, что придут футболисты РПЛ поддержать. Увидите ли игроков Самары? В том числе.

— Не боитесь, что все может закончиться печально?

— В нашем мире все может быть. Что будет, то будет. Для меня самое главное, чтобы все знали, что я честный человек, а что решит суд — другой вопрос уже, — сказал Ларин «СЭ».

Экс-директор «Чертаново» проходит по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Чертаново
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