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Максимов признан лучшим игроком «Факела» в прошедшем сезоне

Алексей Еремин
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Максим Максимов признан лучшим игроком «Факела» сезона-2021/22 по версии болельщиков, информирует пресс-служба воронежского клуба.

В итоговом голосовании 26-летний нападающий набрал 37 процентов от общих голосов.

В сезоне-2021/22 Максимов провел за «Факел» 39 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи. Форвард стал лучшим бомбардиром ФНЛ прошедшего сезона.

«Факел» под руководством Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.

Источник: https://t.me/pfcfakel
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Факел (Воронеж)
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