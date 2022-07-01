Максимов признан лучшим игроком «Факела» в прошедшем сезоне

Максим Максимов признан лучшим игроком «Факела» сезона-2021/22 по версии болельщиков, информирует пресс-служба воронежского клуба.

В итоговом голосовании 26-летний нападающий набрал 37 процентов от общих голосов.

В сезоне-2021/22 Максимов провел за «Факел» 39 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 3 результативные передачи. Форвард стал лучшим бомбардиром ФНЛ прошедшего сезона.

«Факел» под руководством Василенко финишировал на втором месте в ФНЛ, набрав 74 очка. Воронежский клуб вышел в РПЛ, вернувшись в элиту спустя 21 год.