В «Балтике» рассказали о сложностях в переговорах с футболистами после вылета «Рубина» из РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, в чем заключаются сложности в переговорах с игроками после вылета «Рубина» из РПЛ.

— Понимаю, что уже очень многие повесили на шею «Рубину» золотые медали. Со стороны кажется, что это очевидный фаворит. Но еще этой зимой казалось, что у «Оренбурга» нет конкурентов, они шли с отрывом на первом месте, а в итоге еле-еле через стыки, с чудесным голом на 94-й минуте заползли в РПЛ. Здесь может быть та же ситуация. Понятное дело, высоки шансы, что «Рубин» будет играть максимально успешно, но я стопроцентную гарантию не давал бы, ведь очень много факторов может включиться. С Поповым что произошло, то произошло, у нас были переговоры, но он просто выбрал Казань.

— Действительно ли Рубин взрывает рынок в ФНЛ и сильно усложняет комплектование вам? Даже тренер «Ахмата» Андрей Талалаев говорил, что не может соперничать с казанцами по финансовым условиям.

— Переговоры вести становится сложнее, потому что после того, как футболисты слышат о зарплатах в «Рубине», — цитирует Волженкина Metaratings.ru. — А потом узнают зарплаты всех остальных клубов, уговаривать становится сложнее.

Он также рассказал, что «Балтика» занимает 5-6 место по уровню зарплат в ФНЛ.

- Мы не переплачиваем, у нас есть четкий финансовый внутренний регламент в клубе, и мы полностью стараемся его придерживаться.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел из РПЛ в ФНЛ. В летнее трансферное окно казанцы приобрели Джоэля Фамейе, Дмитрия Кабутова, Валерия Чуперка, Александра Мартыновича, Камиля Муллина, Артема Попова, Александра Зотова и ряд других игроков.