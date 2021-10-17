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Дмитрий Хохлов — о суде с Facebook: «Сегодня фамилию стирают, а завтра предложат поменять»

Дмитрий Хохлов рассказал подробности иска к Facebook из-за фамилии
18:05
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Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал подробности иска на американскую компанию Facebook.

«Весной начали готовить судебный иск. В июле подали. Моя фамилия блокируется, ибо модераторы расценивают это как оскорбление украинцев. Подать иск - это не моя мысль. Я там и не зарегистрирован. Мне позвонили друзья, объяснили ситуацию - стало обидно. Это не попытка заработать. Сегодня фамилию стирают, а завтра ее предложат поменять. Я не готов к таким последствиям. Сумма в 150 миллионов? Мы просто решили, что будет такая сумма. Facebook должен привести в порядок свои алгоритмы и прекратить необоснованную травлю», — сказал Хохлов «СЭ».

Экс-футболист сборной России подал в суд на Facebook 1 июля. Заявление было подано в Солнцевский суд. Хохлову надоело, что соцсеть постоянно банит его друзей из-за упоминания его фамилии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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