Дмитрий Хохлов — о суде с Facebook: «Сегодня фамилию стирают, а завтра предложат поменять»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал подробности иска на американскую компанию Facebook.

«Весной начали готовить судебный иск. В июле подали. Моя фамилия блокируется, ибо модераторы расценивают это как оскорбление украинцев. Подать иск - это не моя мысль. Я там и не зарегистрирован. Мне позвонили друзья, объяснили ситуацию - стало обидно. Это не попытка заработать. Сегодня фамилию стирают, а завтра ее предложат поменять. Я не готов к таким последствиям. Сумма в 150 миллионов? Мы просто решили, что будет такая сумма. Facebook должен привести в порядок свои алгоритмы и прекратить необоснованную травлю», — сказал Хохлов «СЭ».

Экс-футболист сборной России подал в суд на Facebook 1 июля. Заявление было подано в Солнцевский суд. Хохлову надоело, что соцсеть постоянно банит его друзей из-за упоминания его фамилии.