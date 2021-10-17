Дмитрий Хохлов — о суде с Facebook: «Сегодня фамилию стирают, а завтра предложат поменять»
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал подробности иска на американскую компанию Facebook.
«Весной начали готовить судебный иск. В июле подали. Моя фамилия блокируется, ибо модераторы расценивают это как оскорбление украинцев. Подать иск - это не моя мысль. Я там и не зарегистрирован. Мне позвонили друзья, объяснили ситуацию - стало обидно. Это не попытка заработать. Сегодня фамилию стирают, а завтра ее предложат поменять. Я не готов к таким последствиям. Сумма в 150 миллионов? Мы просто решили, что будет такая сумма. Facebook должен привести в порядок свои алгоритмы и прекратить необоснованную травлю», — сказал Хохлов «СЭ».
Экс-футболист сборной России подал в суд на Facebook 1 июля. Заявление было подано в Солнцевский суд. Хохлову надоело, что соцсеть постоянно банит его друзей из-за упоминания его фамилии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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