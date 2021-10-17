«Текстильщик» и «Акрон» не выявили победителя
«Текстильщик» и «Акрон» (2:2) сыграли вничью в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ. Команды забили по два гола друг другу.
ФНЛ
18-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Акрон» (Тольятти) — 2:2 (1:1)
Голы: Ефремов, 6 (0:1). Горюшкин, 13 (1:1). Азаров, 72 (1:2). Аванесян, 90 (2:2).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Обивалин, Губочкин, Карпов (Машуков, 84), Стеклов (Аванесян, 82), Горюшкин, Мосейчук, Пруцев (Бачинский, 75), Гогричиани, Н`Диайe.
«Акрон» (Тольятти): Волков, Зуев, Сагуткин, Песегов (Азаров, 56), Килин, Чудин, Савичев, Палиенко (Марухин, 86), Ефремов (Бабаев, 68), Босов (Библик, 86. Базелюк, 69).
Предупреждения: Пруцев, 19. Сагуткин, 27. Губочкин, 29. Гогричиани, 36. Обивалин, 48. Хрипков, 76.
Судья: Кошко (Белореченск).
17 октября. Иваново. Стадион «Текстильщик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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