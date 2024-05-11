Биография Майка Тайсона: жизнь и карьера легенды бокса

История бывшего чемпиона мира в тяжелом весе, одного из самых узнаваемых боксеров в истории.

Майкл Джерард Тайсон

Прозвище: Железный Майк, Самый опасный человек на планете

Дата рождения: 30 июня 1966 года

Место рождения: Бруклин, США

Рост: 178 см

Статистика в профессиональном боксе: 58 боев, 50 побед (44 — нокаутом), 6 поражений, 2 боя признаны несостоявшимися

Детство и юность Майка Тайсона

Будущий чемпион мира родился в рабочем районе Бруклина. Его мать Лорна работала кастеляншей в женском следственном изоляторе в Манхэттене и одновременно училась на преподавателя. Отцом Майка считался местный сутенер Джимми Киркпатрик-младший, однако в 38 лет боксер узнал, что является сыном уроженца Ямайки Персела Тайсона.

Родного отца Майк никогда не видел, как и его брат Родни и сестра Дениз. Детство Тайсона было непростым. В Браунсвилле их постоянно выселяли, а условия проживания становились все хуже и хуже. Семья селилась в домах, подлежащих сносу: без тепла, без воды и порой даже без электричества.

Обложка Sport Illustrated с 19-летним Майком Тайсоном.

«Когда у матери водились кое-какие деньги, она любила пускать пыль в глаза. Она была великим организатором, и у нее всегда была куча подруг, а также мужчин. И все пили, пили, пили. Она не курила марихуаны, но все ее друзья делали это, и она доставала им наркотики. Подруги моей мамы были проститутками или по крайней мере женщинами, которые спали с мужчинами за деньги. Женщины легкого поведения невысокого уровня, даже не уличного.

Перед тем как идти к своим мужчинам, они оставляли у нас своих детей. Когда они возвращались забрать их, одежда у них зачастую была в крови, и тогда мама помогала им очиститься. Однажды я пришел домой, а там был белый ребенок. «Что это здесь еще такое?!» — подумал я. Такова была моя жизнь», — писал Тайсон в своей книге «Беспощадная истина».

Воспитание и образование Майк получал буквально на улице. До 10 лет он совершенно не мог постоять за себя. Но затем один из членов местной уличной банды вырвал у него из рук любимого голубя и оторвал птице голову. Тайсон в ответ напал на обидчика и избил его, чем заработал уважение в лицах бандитов. Те в свою очередь научили Майка воровать и грабить.

«Мы шли в школу, там завтракали, а затем садились на автобус или в метро и совершали кражи во время школьных занятий. Я начал чувствовать, что принадлежу какому-то общему делу. Мы были все равны, каждый из нас на равных участвовал в этих грабежах», — вспоминал Тайсон в автобиографии.

Столь негативный опыт стал в некотором роде положительным: ведь из-за своих проделок Майк часто попадал в исправительные учреждения для малолетних правонарушителей. Именно там Тайсон встретил одного из самых известных боксеров Мохаммеда Али. И с тех пор задумался о карьере в боксе.

«Однажды всех нас привели в актовый зал для просмотра фильма «Величайший на все времена» о Мохаммеде Али. Когда он закончился, мы стали аплодировать — и были поражены, увидев, что на сцену вышел сам Али. Это было нереально. Ему не нужно даже ничего говорить — как только я увидел его, я решил, что хочу быть, как он. Он заговорил с нами, и нас это очень воодушевило. Я понятия не имел, что я до этого делал в своей жизни, но теперь я знал, что хотел быть похожим на него», — писал Тайсон.

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Спортивная карьера Майка Тайсона

В специальной школе для несовершеннолетних преступников Майк познакомился с учителем физкультуры, которым работал бывший профессиональный боксер Бобби Стюарт. Тайсон заявил ему, что хочет стать боксером. Стюарт согласился тренировать буйного подростка с условием, что тот займется своей успеваемостью в школе.

Майк выполнил все со своей стороны и превратился в одного из самых прилежных учеников. К 14 годам Тайсон сумел превзойти своего учителя, Стюарт решил показать ученика легендарному тренеру по боксу Касу Д'Амато. Тот, в свою очередь, был впечатлен молодым боксером. А после смерти матери Майка оформил опекунство над ним и практически усыновил его, забрав жить в свой дом.

«Мы сели, и Кас признался мне, что он не мог поверить в то, что мне всего тринадцать лет. А затем он поведал мне о моем будущем. Он видел меня в спарринге меньше шести минут, но его мнение было бесповоротным. «Ты выглядишь великолепно, — сказал он. — Ты отличный боец», — вспоминал Тайсон.

В 15 лет Майк дебютировал в боксе в нью-йоркском клубе Holyoke, где его прозвали Танк. Тогда, в 1981 году, из 6 боев Тайсон проиграл лишь один. Добиться такого результата юный боксер смог благодаря упорным тренировкам у Д'Амато.

«У меня никогда не было права наслаждаться боксом как видом спорта или заниматься им шутки ради. Кас был максималистом, но и я старался по максимуму. Я уже тогда хотел быть Ахиллесом. Я из тех парней, над которыми смеются: «Не давай черному веревку, он захочет быть ковбоем». Я был ребенком, у которого не было надежды. Но если мне дать ее проблеск, то вы влипли, — потому что я тогда готов горы свернуть», — писал Тайсон в автобиографии.

Спустя год Майк стал победителем юношеской Олимпиады. Тайсон считался одним из фаворитов Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, но проиграл в отборочном цикле будущему чемпиону Генри Тиллману. При оглашении оценки в пользу Тиллмана зал недовольно гудел и освистал это решение.

Фото Global Look Press

На профессиональном ринге Майк дебютировал в 1985 году. За этот год боксер провел 15 боев и победил всех соперников нокаутами. В том же году Тайсон потерял своего наставника Д'Амато, который скончался в 76-летнем возрасте из-за воспаления легких. Для молодого боксера это стало тяжелым ударом.

«Хотя внешне я продолжал делать все, что было необходимо, мой дух упал, я утратил веру в себя. Я был не в силах сделать что-нибудь по-настоящему важное. Думаю, что я уже никогда не смогу оправиться после смерти Каса. Я был также сердит на него, когда он умер. Мне было очень горько и тяжело. Если бы он обратился к врачу раньше, он мог бы быть жив и по-прежнему защищать меня», — признался Тайсон в своей книге.

Именно Д'Амато привлек к работе с Майком двух его тренеров— Тэдди Атласа и Кевина Руни, с ними он выступал по любителям и затем перешел на профессиональный ринг. Также боксером занимались нанятые специалистом менеджеры — Джим Джекобс и Билл Кейтон.

В ноябре 1986 года Тайсон провел свой первый титульный бой против Тревора Бербика, в котором победил во втором раунде и стал чемпионом WBC. В этом, 28-м поединке своей профессиональной карьеры боксер установил сразу два мировых рекорда: стал самым молодым чемпионом в тяжелом весе и первым человеком, чей удар заставил соперника подняться и упасть три раза подряд.

«Моя победа останется навсегда, никто никогда не перечеркнет ее. Я хочу жить вечно... И я не собираюсь никогда проигрывать... Проиграть я могу, только умерев. Мне предстояло свергнуть чемпиона мира в тяжелом весе и самому завоевать этот титул, и я сделал это. Я хотел бы посвятить свой бой своему замечательному ангелу-хранителю Касу Д'Амато. Я уверен, что он сейчас смотрит вниз, разговаривает с великими боксерами и говорит им, что его мальчик сделал это», — сказал Тайсон на пресс-конференции после боя.

Фото Global Look Press

В августе 1987 года Майк провел 31-й бой на профессиональном уровне, победил Тони Таккера и получил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В июне 1988-го Тайсон довел свой рекорд до 35-0, нокаутировал Майкла Спинса и к поясам WBC, WBA, IBF добавил титул чемпиона мира по версии The Ring. В 1989 году боксер довел победную серию до 37 боев со старта карьеры, распустил всю команду и уволил Кевина Руни. Спортсмен начал вести разгульную жизнь — проводить время в барах и клубах.

В тот момент Тайсон совсем забросил тренировки. В итоге Майк в феврале 1990 года потерпел первое в карьере поражение — после нокаута в 10-м раунде боя с Джеймсом Бастером Дугласом в Японии. Этот апсет считается великой сенсацией в истории бокса: ставки на победу Дугласа были 42 к 1. После проигрыша Тайсон лег в клинику и прошел лечение от алкоголизма.

Дальнейшее развитие карьеры Майку с рекордом 41-1 к середине 1991 года застопорило заключение под стражу. В 1992-м он был осужден за изнасилование и приговорен к 6 годам тюрьмы, из которых три провел за решеткой. В 1995-м после выхода из тюрьмы Тайсон вернулся в профессиональный бокс и провел бой в августе. Его возвращение назвали событием года.

Майк Тайсон после победы над Фрэнком Бруно. Фото Getty Images

В марте 1996 года Майк в бою с Фрэнком Бруно вернул себе чемпионский титул WBC. В сентябре того же года боксер в противостоянии с Брюсом Селдоном завоевал титул WBA. Этот поединок принес боксеру 25 миллионов долларов.

В ноябре 1996 года Тайсон провел поединок с Эвандером Холифилдом, который был признан боем года по версии издания «Ринг». Холифилд выиграл противостояние техническим нокаутом в 11-м раунде. Железный Майк потерпел второе поражение в карьере (при 45 победах) и потерял пояс WBA.

В июне 1997 года Тайсон и Холифилд провели еще один поединок, который завершился грандиозным скандалом. В третьем раунде Майк сначала прикусил и затем откусил часть уха Эвандера, а тот в ответ ударил соперника головой в бровь. Началась потасовка, в которую пришлось вмешаться охранникам и полиции.

В результате Тайсон был дисквалифицирован. Атлетическая комиссия отобрала у него боксерскую лицензию и оштрафовала на 3 миллиона долларов (из гонорара в 20 миллионов).

В октябре 1998 года Железному Майку вернули лицензию. Однако боксер практически не посещал тренировки и участвовал только в самых рейтинговых боях.

Осенью 2000 года произошел еще один скандал. В октябре Тайсон одержал победу в поединке с Анджеем Голотой, отправив того в нокдаун в первом раунде. Однако вскоре результаты допинг-пробы боксера показали наличие в его крови запрещенных веществ (марихуаны). Бой признали несостоявшимся.

В июне 2002 года Тайсон и Леннокс Льюис провели самый кассовый на тот момент бой в истории бокса, собрав 106,9 миллиона долларов. Льюис провел защиты поясов WBC, IBF, IBO и завоевал вакантный титул The Ring после победы нокаутом в восьмом раунде. Майк потерпел четвертое поражение в карьере (при 49 победах и 2 признанных несостоявшимися поединках). Оба боксера получили гонорар по 35 миллионов долларов.

Бой Майка Тайсона и Кевина Макбрайда. Фото Getty Images

В июне 2005 года Тайсон встретился в ринге с Кевином Макбрайдом, но в 6-м раунде отказался от продолжения поединка. После этого боя американец объявил о завершении спортивной карьеры после 58 профессиональных боев (50 побед, 44 — нокаутом, 6 поражений, 2 поединка признаны несостоявшимися).

После этого Тайсон провел два показательных боя. В октябре 2006 года в возрасте 40 лет он вышел против 31-летнего Кори Сандерса. В ноябре 2020-го 54-летний Майк сошелся с 51-летним Роем Джонсом-младшим. Этот поединок, который назвали главным событием осени в мире бокса, после восьми раундов завершился вничью.

Достижения Майка Тайсона

Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987 — 1990)

Чемпион мира по версиям WBC (1986 — 1990, 1996), WBA (1987 — 1990, 1996), IBF (1987 — 1990), The Ring (1988 — 1990)

Линейный чемпион (1988 — 1990)

Самый высокооплачиваемый боксер в истории (до Флойда Мейвезера)

«Самый перспективный боксер» 1985 года по версии журнала «Ринг»

Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала «Ринг» (1989 — 1990)

«Боксер года» по версии журнала «Ринг» (1986, 1988)

«Боксер года» по версии BWAA, Ассоциации пишущих о боксе журналистов (1986, 1988)

«Личность года в спорте» по версии BBC (1989)

Рекордсмен по количеству наград «Событие года» по версии журнала «Ринг» (4): 1995 — Возвращение Тайсона, 1997 — Укус во время боя с Эвандером Холифилдом, 1998 — Восстановление Тайсона, 2002 — Бой Тайсон — Льюис.

«Самый жестокий человек в истории спорта» и «Самый сильный нокаутер в истории» по версии канала ESPN.

Включен в Международный зал боксерской славы (2011)

Внесен в Книгу рекордов Гиннесса: за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе.

Является обладателем многих мировых рекордов, не побитых по сей день: самый молодой чемпион мира в тяжелом весе (в 20 лет 144 дня); самый молодой абсолютный чемпион мира (в 21 год); боксер, потративший наименьшее время с момента дебюта на завоевание титулов чемпиона и абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (1 год 8,5 месяца и 2 года 5 месяцев соответственно); первый и единственный абсолютный чемпион, который завоевал три основных титула последовательно один за другим; самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории; единственный, защитивший титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF) 6 раз подряд; наибольшее количество самых быстрых нокаутов (9 нокаутов менее чем за 1 минуту).

Личная жизнь Майка Тайсона

Известный боксер трижды состоял в браке. Впервые Тайсон женился в 1988 году — его избранницей стала модель Робин Гивенс. Однако их союз был недолгим, они были супругами меньше года.

Второй женой Тайсона стала педиатр Моника Тернер. Пара познакомилась в начале 90-х на вечеринке комика и актера Эдди Мерфи. Во время второго брака Майка осудили по обвинению в изнасиловании, но его супруга не только не отвернулась от боксера, но и все годы заключения навещала его в тюрьме. Однако этот союз распался всего через шесть лет после регистрации. Тернер подала на развод, обвинив мужа в изменах. От этого брака у Майка двое детей.

Майк Тайсон и Лакия Спайсер во время промо-кампании фильма «Человек-кролик» в 2024 году. Фото Global Look Press

Третьей избранницей боксера стала Лакия Спайсер. Будущие супруги познакомились, когда девушке было всего 18. Летом 2009 года они сыграли свадьбу. В этом союзе у них родилось шестеро детей: Деаманта Килрейн (1990 год), Мики Лорна (1990), Рейна (1996), Амер (1997), Мигель Леон (2002), Эксодус (погибла в четыре года из-за удушения в результате несчастного случая в 2009 году), Марокко Илия (2011).

«Я счастлив, что нашел Лакию и мы поженились. Без нее я бы не спасся. Победа над наркотиками — главная в моей жизни, и в этом полностью заслуга моей жены», — рассказал Тайсон в интервью журналу People.

Деятельность Майка Тайсона вне спорта

Американский боксер имеет три судимости. В 1992 году он был осужден за изнасилование, в 1998-м — за избиение людей, а в 2008-м — за употребление запрещенных веществ и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

В конце 1980-х у Майка также начались проблемы с алкоголем. Все это в совокупности сильно отразилось на карьере боксера, его психике.

Тайсон имеет несколько татуировок. Среди них — узор на лице и портрет погибшей дочери Эксодус на груди у сердца.

Фото Global Look Press

Боксер обратился в ислам, получив имя Малик Абдул Азиз. С 2009 года является веганом.

Весной 2022 года Майк начал производство и продажу мармеладных конфет Mike Bites в форме уха с откушенным кусочком. Также является основателем промоутерской компании Iron Mike Promotions.

Кроме спорта Майк также пробовал себя в кинематографе. Он принял участие в написании сценария к автобиографическому фильму «Тайсон» (1994), снялся в двух документальных фильмах «По ту сторону славы» (2003) и «Майк Тайсон» (2009). В общей сложности он появился более чем в 55 фильмах, шоу и сериалах. Среди них — «Бей в кость», «Черное и белое», «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе», «Рокки Бальбоа», «Мальчишник в Вегасе», «Очень страшное кино 5», «Ип Ман 3».

Социальные сети Майка Тайсона

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