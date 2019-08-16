Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев дисквалифицирован на два матча по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

— В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча — дисквалифицировать главного тренера Черышева Д.Н. (ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород) на 2 (Два) матча Первенства России по футболу и оштрафовать на 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, — отмечено на сайте РФС.

После восьми туров «Нижний Новгород» занимает 16-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 8 очков.