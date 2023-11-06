«Динамо-Махачкала» — «Нефтехимик»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
Махачкалинское «Динамо» переиграло «Нефтехимик» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Самину Абдуллахи.
Видеообзор матча был опубликован на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.
Команда Курбана Бердыева с 31 очком поднялась на третье место в турнирной таблице. «Нефтехимик» идет 13-м — 19 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|17
|9
|5
|3
|24-13
|32
|
2
|Динамо Мх
|17
|9
|4
|4
|16-7
|31
|
3
|Химки
|17
|9
|4
|4
|24-17
|31
|
4
|Акрон
|16
|9
|3
|4
|21-10
|30
|
5
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|Торпедо
|16
|6
|4
|6
|16-16
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|4
|6
|18-18
|22
|
9
|Енисей
|16
|6
|3
|7
|24-21
|21
|
10
|Шинник
|16
|6
|3
|7
|19-24
|21
|
11
|Родина
|17
|5
|6
|6
|23-18
|21
|
12
|КАМАЗ
|16
|5
|5
|6
|15-15
|20
|
13
|Нефтехимик
|17
|5
|4
|8
|14-20
|19
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|17
|3
|9
|5
|17-20
|18
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|13-21
|16
|
17
|Ленинградец
|17
|3
|5
|9
|12-21
|14
|
18
|Волгарь
|16
|2
|6
|8
|12-24
|12
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.11
|11:30
|
Тюмень – Сокол
|2 : 0
|5.11
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|1 : 0
|5.11
|16:00
|
Черноморец – Химки
|1 : 3
|5.11
|18:00
|
Арсенал – Родина
|1 : 0
|5.11
|18:00
|
Ленинградец – Кубань
|0 : 1
|6.11
|15:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|6.11
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|6.11
|17:00
|
Торпедо – Волгарь
|- : -
|6.11
|18:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|11
|1
|1
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