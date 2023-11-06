«Динамо-Махачкала» — «Нефтехимик»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

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Махачкалинское «Динамо» переиграло «Нефтехимик» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Самину Абдуллахи.

Видеообзор матча был опубликован на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

Команда Курбана Бердыева с 31 очком поднялась на третье место в турнирной таблице. «Нефтехимик» идет 13-м — 19 очков.