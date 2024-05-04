Стала известна дата финала пути регионов Кубка России «Балтика» — «Спартак»

Стало известно, когда состоится финал пути регионов FONBET Кубка России, в котором «Балтика» встретится со «Спартаком».

Игра состоится в Калининграде 14 мая. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

В полуфинале второго этапа пути регионов «Спартак» обыграл «Динамо» (2:0), а «Балтика» выбила «Ростов» (1:0).

Победитель финала пути регионов выйдет в суперфинал Кубка России, в котором сыграет с победителем противостояния ЦСКА — «Зенит» (первый матч — 1:1), которые встречаются в финале пути РПЛ.