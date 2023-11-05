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«Арсенал» обыграл «Родину», «Ленинградец» уступил «Кубани» в матчах Мелбет-Первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» дома победил «Родину» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил Кирилл Большаков на 62-й минуте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
05 нояб, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:0
Родина

В другом матче «Ленинградец» на домашнем поле проиграл «Кубани» — 0:1. Мяч на счету Валерия Чуперка (9-я минута).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
05 нояб, 18:00. Петровский (Санкт-Петербург)
Ленинградец
0:1
Кубань

«Арсенал» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Родина» — 11-я (21), «Ленинградец» — 17-й (14), «Кубань» — 16-я (16).

Источник: Таблица первой лиги
Первая лига
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кубань
ФК Ленинградец
ФК Родина
0
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Махачкалинское «Динамо» обыграло «Нефтехимик»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
2
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
3
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
4
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
5
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
17
 Ленинградец 17 3 5 9 12-21 14
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
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34 тур
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 2 : 0
5.11 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 1 : 0
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 1 : 3
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 1 : 0
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 0 : 1
6.11 15:00
Акрон – Енисей
 - : -
6.11 16:00
Шинник – Алания
 - : -
6.11 17:00
Торпедо – Волгарь
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