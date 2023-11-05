«Арсенал» обыграл «Родину», «Ленинградец» уступил «Кубани» в матчах Мелбет-Первой лиги

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«Арсенал» дома победил «Родину» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил Кирилл Большаков на 62-й минуте.

В другом матче «Ленинградец» на домашнем поле проиграл «Кубани» — 0:1. Мяч на счету Валерия Чуперка (9-я минута).

«Арсенал» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Родина» — 11-я (21), «Ленинградец» — 17-й (14), «Кубань» — 16-я (16).