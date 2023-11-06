«Акрон» сыграет с «Енисеем» в 17-м туре Мелбет-Первой лиги 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Акрон» — «Енисей» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне-2023/24 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 16 туров команда из Тольятти набрала 30 очков и лидирует в турнирной таблице ФНЛ. Красноярский клуб с 21 баллом располагается на девятой строчке.

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