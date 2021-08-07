Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ
Судейство

Бывший арбитр Сухина займет должность начальника «Велеса»

14:26
Станислав Сухина. Фото Алексей Иванов, -
Станислав Сухина. Фото Алексей Иванов, -
Теги:

Как стало известно «СЭ», бывший российский арбитр Станислав Сухина займет должность начальника команды «Велес».

Ранее 52-летний Сухина занимал аналогичную должность в «Локомотиве». В московском клубе он работал с 2017-го по июнь 2021 года.

Сухина начал судейскую карьеру в 1995 году. Он работал на матчах высшего дивизиона России с 2001-го по 2012-й.

«Велес» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ после четырех игр.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Максим Алланазаров все материалы автора

Читайте также

Садулаев — Снайдер, вольная борьба: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: финал Россия — Франция, расписание и результаты 7 августа
Винер-Усманова: «Судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде было вопиющей несправедливостью. Это было просто позором»
Слезы гимнастки Дины Авериной после оглашения результатов в финале Олимпиады
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд