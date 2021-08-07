Бывший арбитр Сухина займет должность начальника «Велеса»
14:26
Как стало известно «СЭ», бывший российский арбитр Станислав Сухина займет должность начальника команды «Велес».
Ранее 52-летний Сухина занимал аналогичную должность в «Локомотиве». В московском клубе он работал с 2017-го по июнь 2021 года.
Сухина начал судейскую карьеру в 1995 году. Он работал на матчах высшего дивизиона России с 2001-го по 2012-й.
«Велес» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ после четырех игр.
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