«Алания» в шутку объявила о переходе Лионеля Месси

Пресс-служба «Алании» в Twitter в шутку объявила о переходе нападающего Лионеля Месси, который официально покинул «Барселону».

«А вот и новая форма на сезон! И не обращайте внимание на то, что Лео без бороды. По очень древнему обычаю, каждый приходящий к нам игрок должен побриться!» — говорится в сообщении клуба.

Bienvenido a la familia, Leo! pic.twitter.com/sN2BtlqNnT — ФК «Алания» (@fc_alania) August 5, 2021 А вот и новая форма на сезон!



И не обращайте внимание на то, что Лео без бороды. По очень древнему обычаю, каждый приходящий к нам игрок должен побриться! pic.twitter.com/QhZPGgaUS5 — ФК «Алания» (@fc_alania) August 5, 2021

Планировалось, что 34-летний аргентинец заключит новое соглашение в начале августа. Однако 5 августа появилась информация, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.