«Алания» в шутку объявила о переходе Лионеля Месси
21:30
Пресс-служба «Алании» в Twitter в шутку объявила о переходе нападающего Лионеля Месси, который официально покинул «Барселону».
«А вот и новая форма на сезон! И не обращайте внимание на то, что Лео без бороды. По очень древнему обычаю, каждый приходящий к нам игрок должен побриться!» — говорится в сообщении клуба.
Планировалось, что 34-летний аргентинец заключит новое соглашение в начале августа. Однако 5 августа появилась информация, что переговоры по новому контракту зашли в тупик.
В прошедшем сезоне аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.
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