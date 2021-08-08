«Ротор» с минимальным счетом обыграл «Металлург»

«Ротор» одержал победу на выезде над липецким «Металлургом» в матче 5-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Волгоградцы одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.

ФНЛ

5-й тур

«Металлург Лп» (Липецк) — «Ротор» (Волгоград) — 0:1 (0:0)

Гол: Чуканов, 66.

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Титов, Фролов (Черный, 84), Белов, Сазонов, Войдель (Ахвледиани, 84), Поярков (Завезен, 74), Шаповалов (Баязов, 60), Иванников (Овчинников, 60), Кутьин, Арустамян.

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Байрыев, Бериашвили, Первушин, Дудиев (Чуканов, 46), Кипиани, Махатадзе (Слепов, 47), Школик, Ташаев (Кавтарадзе, 63), Макаров, Щеткин.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

8 августа. Липецк. Стадион «Металлург».

«Текстильщик» (Иваново) — «Енисей» (Красноярск) — 0:1 (0:0)

Гол: Зотов, 59.

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Обивалин, Косицин, Пруцев (Мосейчук, 46), Стеклов, Горюшкин, Шведюк (Мнацаканян, 69), Машуков, Рудаков (Бачинский, 58), Сергеев (Гогричиани, 46).

«Енисей» (Красноярск): Ребров, Марков, Рукас, Лапшов, Сухомлинов (Масловский, 45+1), Ланин, Зотов, Иванов (Раздорских, 65), Надольский (Комков, 76), Ломакин (Саная, 45+1), Скворцов (Лаук, 83).

Предупреждение: Скворцов, 50.

Судья: Сафьян (Москва).

8 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».