«Ротор» с минимальным счетом обыграл «Металлург»
«Ротор» одержал победу на выезде над липецким «Металлургом» в матче 5-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Волгоградцы одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.
ФНЛ
5-й тур
«Металлург Лп» (Липецк) — «Ротор» (Волгоград) — 0:1 (0:0)
Гол: Чуканов, 66.
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Титов, Фролов (Черный, 84), Белов, Сазонов, Войдель (Ахвледиани, 84), Поярков (Завезен, 74), Шаповалов (Баязов, 60), Иванников (Овчинников, 60), Кутьин, Арустамян.
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Байрыев, Бериашвили, Первушин, Дудиев (Чуканов, 46), Кипиани, Махатадзе (Слепов, 47), Школик, Ташаев (Кавтарадзе, 63), Макаров, Щеткин.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
8 августа. Липецк. Стадион «Металлург».
«Текстильщик» (Иваново) — «Енисей» (Красноярск) — 0:1 (0:0)
Гол: Зотов, 59.
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Обивалин, Косицин, Пруцев (Мосейчук, 46), Стеклов, Горюшкин, Шведюк (Мнацаканян, 69), Машуков, Рудаков (Бачинский, 58), Сергеев (Гогричиани, 46).
«Енисей» (Красноярск): Ребров, Марков, Рукас, Лапшов, Сухомлинов (Масловский, 45+1), Ланин, Зотов, Иванов (Раздорских, 65), Надольский (Комков, 76), Ломакин (Саная, 45+1), Скворцов (Лаук, 83).
Предупреждение: Скворцов, 50.
Судья: Сафьян (Москва).
8 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю