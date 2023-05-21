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Сегодня, 17:22

Билялетдинов: «Рубин» и «Балтика» не будут мальчиками для битья в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на выход казанской команды в РПЛ.

«Доволен, что «Рубин» снова будет играть в РПЛ. Рад и за «Балтику». Казань и Калининград — это футбольные регионы. Вчерашний матч показал, что эти две команды не будут мальчиками для битья в РПЛ. «Рубину» надо оставлять все, как есть», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

В матче 32-го тура первой лиги, который прошел 20 мая, «Рубин» обыграл «Балтику» (1:0) и официально оформил выход в РПЛ. «Балтика» также примет участие в чемпионате России в следующем сезоне.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-bilyaletdinov-rubin-i-baltika-ne-budut-mal-chikami-dlya-bit-ya-v-rpl/
Ринат Билялетдинов
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 32 18 11 3 51-27 65
2
 Балтика 32 17 13 2 53-26 64
3
 Алания 32 15 11 6 51-33 56
4
 Енисей 32 12 14 6 41-35 50
5
 Родина 32 12 10 10 41-38 46
6
 Динамо Мх 32 12 10 10 24-25 46
7
 Волгарь 32 11 11 10 37-34 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 СКА-Хаб. 32 10 11 11 44-38 41
10
 КАМАЗ 32 10 11 11 34-34 41
11
 Нефтехимик 32 10 11 11 30-33 41
12
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
13
 Акрон 32 8 16 8 32-35 40
14
 Кубань 32 8 10 14 34-38 34
15
 Велес 32 9 6 17 33-51 33
16
 Уфа 32 8 8 16 34-42 32
17
 Волга 32 6 11 15 23-40 29
18
 Краснодар-2 32 6 7 19 25-54 25
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 18:00
Акрон – Алания
 0 : 0
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 2 : 0
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 2 : 2
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 1 : 0
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 0 : 2
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 5 : 2
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 0 : 1
21.05 14:00
Родина – Кубань
 2 : 2
21.05 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 29 1 11
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