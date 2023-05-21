«Тюмень» в следующем сезоне будет выступать в первой лиге
«Тюмень» обыграла «Амкар» в матче 25-го тура второй лиги — 2:0. Команда гарантировала себе выход в первую лигу.
«Тюмень» занимает лидирующую позицию, опережая на семь очков омский «Иртыш».
«Тюмень» сыграет во втором по силе дивизионе российского футбола впервые с сезона-2018/19.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|32
|18
|11
|3
|51-27
|65
|
2
|Балтика
|32
|17
|13
|2
|53-26
|64
|
3
|Алания
|32
|15
|11
|6
|51-33
|56
|
4
|Енисей
|32
|12
|14
|6
|41-35
|50
|
5
|Родина
|32
|12
|10
|10
|41-38
|46
|
6
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
7
|Волгарь
|32
|11
|11
|10
|37-34
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|СКА-Хаб.
|32
|10
|11
|11
|44-38
|41
|
10
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
11
|Нефтехимик
|32
|10
|11
|11
|30-33
|41
|
12
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Кубань
|32
|8
|10
|14
|34-38
|34
|
15
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
16
|Уфа
|32
|8
|8
|16
|34-42
|32
|
17
|Волга
|32
|6
|11
|15
|23-40
|29
|
18
|Краснодар-2
|32
|6
|7
|19
|25-54
|25
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|18:00
|
Акрон – Алания
|0 : 0
|20.05
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|2 : 0
|20.05
|13:00
|
Енисей – Нефтехимик
|2 : 2
|20.05
|14:00
|
Уфа – КАМАЗ
|1 : 0
|20.05
|16:00
|
Динамо Мх – Волга
|0 : 2
|20.05
|19:30
|
Краснодар-2 – Велес
|5 : 2
|20.05
|21:30
|
Балтика – Рубин
|0 : 1
|21.05
|14:00
|
Родина – Кубань
|2 : 2
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11
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