«Тюмень» в следующем сезоне будет выступать в первой лиге

«Тюмень» обыграла «Амкар» в матче 25-го тура второй лиги — 2:0. Команда гарантировала себе выход в первую лигу.

«Тюмень» занимает лидирующую позицию, опережая на семь очков омский «Иртыш».

«Тюмень» сыграет во втором по силе дивизионе российского футбола впервые с сезона-2018/19.