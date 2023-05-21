Григорян: «Кубань» была, есть и будет. Forever! Аминь!»

пГлавный тренер «Кубани» Александр Григорян после ничьей с «Родиной» (2:2) в 32-м туре первой лиги высказался о будущем команды.

«Кубань» была, «Кубань» есть и «Кубань» будет. Forever! Аминь!» - сказал Григорян на пресс-конференции.

56-летний специалист возглавил «Кубань» в мае. После ничьей с «Родиной» краснодарцы с 34 очками занимают 14-е место в первой лиге.