Газизов: «Назначение Бердыева — инициатива всего махачкалинского «Динамо»
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.
— Это инициатива клуба «Динамо» Махачкала, — приводит слова Газизова «РБ Спорт». — Мы работаем коллективно, поэтому рады, что Курбан Бекиевич принял наше предложение.
— Сложно шли переговоры?
— Давайте не будем об этом говорить. Мы просто рады, что Курбан Бекиевич согласился возглавить команду. Так что все отлично.
Последним клубом Бердыева был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.
В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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