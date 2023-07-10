Газизов: «Назначение Бердыева — инициатива всего махачкалинского «Динамо»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.

— Это инициатива клуба «Динамо» Махачкала, — приводит слова Газизова «РБ Спорт». — Мы работаем коллективно, поэтому рады, что Курбан Бекиевич принял наше предложение.

— Сложно шли переговоры?

— Давайте не будем об этом говорить. Мы просто рады, что Курбан Бекиевич согласился возглавить команду. Так что все отлично.

Последним клубом Бердыева был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.