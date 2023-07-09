Бердыев подписал бессрочный контракт с махачкалинским «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о сроке контракта с новым главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

«На самом деле, у нас бессрочный договор с точки зрения времени. Поскольку проект у нас большой, его за год, два или три не сделаешь. А это как раз то, что интересует и Бердыева, и нас», — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева в воскресенье, 9 июля. Предыдущим клубом 70-летнего специалиста был «Сочи».

В сезоне-2022/23 махачкалинское «Динамо» заняло восьмое место в Первой лиге с 46 очками в 34 матчах.