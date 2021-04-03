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«Нижний Новгород» обыграл «Балтику» и вышел на второе место в таблице ФНЛ

20:57
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«Балтика» принимала «Нижний Новгород» в матче 34-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«Балтика» после 34-х матчей с 58 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» набрал 72 очка и поднялся на вторую строчку.

Олимп — ФНЛ

34-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Нижний Новгород» — 1:2 (1:1)

Голы: Попов, 34 (0:1). Аллеф, 42 — с пенальти (1:1). Каккоев, 68 (1:2).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Ковалев, Юрганов, Мещанинов, Кашчелан (Шаваев, 84), Дудиев (Маркович, 80), Гелоян (Джамилов, 86), Валенсия, Кузьмин, Альшин, Аллеф (Маркин, 62).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Маляров, Темников (Зуйков, 87), Каккоев, Гоцук, Сапета, Попов (Сулейманов, 78), Калинский (Гащенков, 83), Момо (Комолов, 89), Кавтарадзе (Султонов, 46).

Предупреждения: Кавтарадзе, 20. Аллеф, 35. Ковалев, 59. Юрганов, 69. Кашчелан, 80. Анисимов, 90+1.

Судья: Сухой (Люберцы).

3 апреля. Калининград. Стадион «Калининград».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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