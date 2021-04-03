«Нижний Новгород» обыграл «Балтику» и вышел на второе место в таблице ФНЛ
«Балтика» принимала «Нижний Новгород» в матче 34-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
«Балтика» после 34-х матчей с 58 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» набрал 72 очка и поднялся на вторую строчку.
Олимп — ФНЛ
34-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Нижний Новгород» — 1:2 (1:1)
Голы: Попов, 34 (0:1). Аллеф, 42 — с пенальти (1:1). Каккоев, 68 (1:2).
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Ковалев, Юрганов, Мещанинов, Кашчелан (Шаваев, 84), Дудиев (Маркович, 80), Гелоян (Джамилов, 86), Валенсия, Кузьмин, Альшин, Аллеф (Маркин, 62).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Шумских, Маляров, Темников (Зуйков, 87), Каккоев, Гоцук, Сапета, Попов (Сулейманов, 78), Калинский (Гащенков, 83), Момо (Комолов, 89), Кавтарадзе (Султонов, 46).
Предупреждения: Кавтарадзе, 20. Аллеф, 35. Ковалев, 59. Юрганов, 69. Кашчелан, 80. Анисимов, 90+1.
Судья: Сухой (Люберцы).
3 апреля. Калининград. Стадион «Калининград».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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