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Лучший бомбардир «Торпедо» — об отставке Игнашевича: «Не могу сказать, что кардинально что-то изменилось»

20:13
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Лучший бомбардир «Торпедо» Амур Калмыков рассказал об изменениях в столичном клубе после отставки главного тренера Сергея Игнашевича.

— Изменились ли твои функции при новой тактической схеме на поле?

— Ко мне требования остались такими же, как и при Сергее Николаевиче: цепляться впереди, когда на нас давят, чтобы команда могла выходить в атаку через меня, забивать и отдавать — это ключевые задачи для форварда по умолчанию, — цитирует форварда официальный сайт клуба.

— Что уже поменялось при новом тренере? Организация тренировок, быт, восстановительные мероприятия?

— Не могу сказать, что кардинально что-то изменилось. Только то, что мы начали на тренировках больше играть в сам футбол, а восстановление проходит на стадионе имени Э.А. Стрельцова — сначала тренировка, а затем там баня, массаж. Считаю, что все идет своим чередом, главное, чтобы результат был.

22 марта Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо». 23 марта наставником команды стал Александр Бородюк.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/42241/

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