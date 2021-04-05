Лучший бомбардир «Торпедо» Амур Калмыков рассказал об изменениях в столичном клубе после отставки главного тренера Сергея Игнашевича.

— Изменились ли твои функции при новой тактической схеме на поле?

— Ко мне требования остались такими же, как и при Сергее Николаевиче: цепляться впереди, когда на нас давят, чтобы команда могла выходить в атаку через меня, забивать и отдавать — это ключевые задачи для форварда по умолчанию, — цитирует форварда официальный сайт клуба.

— Что уже поменялось при новом тренере? Организация тренировок, быт, восстановительные мероприятия?

— Не могу сказать, что кардинально что-то изменилось. Только то, что мы начали на тренировках больше играть в сам футбол, а восстановление проходит на стадионе имени Э.А. Стрельцова — сначала тренировка, а затем там баня, массаж. Считаю, что все идет своим чередом, главное, чтобы результат был.

22 марта Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо». 23 марта наставником команды стал Александр Бородюк.