Президент «Торпедо» Маслов объяснил причину ухода Игнашевича из клуба

Президент «Торпедо» Денис Маслов в беседе с «СЭ» высказался об отставке Сергея Игнашевича с поста главного тренера московской команды.

«Я говорил месяц назад, что предпосылок для отставки Игнашевича нет. Всё так и было. Потом предпосылки появились. Мы договорились совместно с Сергеем Николаевичем, что на сегодняшний день нужно расстаться. Сергей отличный тренер, я ему очень благодарен. Мне с ним было комфортно работать, но такое время, что пришлось принять такое решение.

Бородюк подписал полноценный контракт на полтора года. Мы к нему относимся с огромным уважением, никогда в жизни не позволили бы себе воспринимать его как временного тренера. Трансферное окно сейчас закрыто, Александр Генрихович посмотрит на команду и все изменения, которые он предложит, мы вместе обсудим. Если ему потребуются изменения, мы пойдем навстречу в рамках бюджета клуба. Мы очень хотим в РПЛ", — сказал Маслов в комментарии «СЭ».

22 марта Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо». 23 марта наставником команды стал Александр Бородюк.

(Артем Бухаев)