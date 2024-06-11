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Сегодня, 13:09

Аверьянов стал новым главным тренером «Урала»

Алина Савинова
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Евгений Аверьянов.
Фото ФК «Урал»

«Урал» объявил о назначении Евгения Аверьянова на должность главного тренера. 45-летний специалист сменил на этом посту Виктора Гончаренко, который покинул команду в конце мая.

«Поздравляем нашего земляка и настоящего патриота уральского футбола с этим назначением!» — говорится в заявлении екатеринбургского клуба.

Отмечается, что в тренерский штаб Аверьянова войдут экс-полузащитник «Урала» и сборной России Олег Шатов и Сергей Томаров, который много лет проработал на разных должностях в клубе из Екатеринбурга.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 14-м месте в РПЛ. Команда проиграла «Акрону» (0:2, 2:1) в стыковых матчах и вылетела в первую лигу.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/16282
Футбол
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
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Химки – Черноморец
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Алания – Динамо Мх
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25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
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КАМАЗ – Сокол
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