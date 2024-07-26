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Сегодня, 00:57

Агент Кона заявил, что игрок останется в «Галатасарае», несмотря на предложение «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент защитника «Галатасарая» Деррика Кона, Эрсин Акан, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Правда, что «Спартак» сделал официальное предложение по Кону?

— Да, мы общаемся. Но игрок останется в «Галатасарае».

Ранее журналист Эртан Сюзгюн сообщил, что «Спартак» предложил «Галатасараю» 8 миллионов евро за переход 25-летнего левого защитника из Германии.

25-летний немец в феврале перебрался в «Галатасарай» из «Ганновера». За полгода он сыграл 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
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