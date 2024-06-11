Источник: Анатолий Макаров продолжит карьеру в «Сочи»

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Полузащитник Анатолий Макаров перейдет в «Сочи», сообщает Legalbet.

По данным источника, 28-летний игрок подпишет с «барсами» контракт на два года.

10 июня «Аренал» объявил об уходе из клуба Макарова. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл 33 матча, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.