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Сегодня, 02:37

Источник: Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Клаудиньо.
Фото Global Look Press

Полузащитник Клаудиньо отказался от продления контракта с «Зенитом», сообщил в Twitter журналист Вене Касагранде. По информации источника, 27-летний бразилец сохраняет желание перейти во «Фламенго».

Ранее появилась информация, что переход бразильского нападающего в бразильский клуб находится на грани срыва.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в 2021 году. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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