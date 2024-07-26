Источник: Клаудиньо отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Полузащитник Клаудиньо отказался от продления контракта с «Зенитом», сообщил в Twitter журналист Вене Касагранде. По информации источника, 27-летний бразилец сохраняет желание перейти во «Фламенго».

Ранее появилась информация, что переход бразильского нападающего в бразильский клуб находится на грани срыва.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в 2021 году. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.