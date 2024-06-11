Василенко может возглавить «Родину»

Олег Василенко является основным кандидатом на пост главного тренера «Родины», сообщает Legalbet.

Клуб ищет специалиста, который будет играть в три центральных защитника. Василенко, будучи главным тренером «Факела», использовал именно такую схему. Также по данным источника, Василенко хорошо общается с операционным директором «Родины» Алексеем Зининым.

Последним местом работы Василенко был грузинский «Телави», который он возглавлял с января по май 2024 года. В России специалист работал с «Факелом», «Аланией», «Мордовией» и курским «Авангардом».