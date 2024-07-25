Агент Кона подтвердил интерес «Спартака» к защитнику

Агент защитника «Галатасарая» Деррика Кона Эрсин Акан в разговоре с «СЭ» подтвердил интерес «Спартака» к защитнику.

«Действительно ли есть интерес от «Спартака»? Да, мы общаемся. Это топ игрок», — сказал Акан «СЭ».

Ранее журналист Эртан Сюзгюн сообщил, что «Спартак» предложил «Галатасараю» 8 миллионов евро за переход 25-летнего левого защитника из Германии.