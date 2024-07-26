Два российских клуба интересуются полузащитником «Спартака» из Суботицы Тодоровски

Как стало известно «СЭ», «Динамо» Махачкала и еще один российский клуб интересуются полузащитником «Спартака» из Суботицы Андреем Тодоровски.

Футболист выступает за красно-белых с лета 2021 года. Контракт 25-летнего македонца с сербским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.