В «Енисее» отреагировали на информацию о возможном переходе Зотова в «Рубин»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию «Чемпионата» о возможном переходе полузащитника Александра Зотова в «Рубин».

«Александр очень значимый игрок для «Енисея». Мы много вместе работали и сделали ему предложение. Он сейчас выбирает. Я знаю, что у него есть предложения от нескольких клубов, но мы бы, конечно, хотели, чтобы он продолжил выступать за нас. Мы надеемся, что он продолжит играть в «Енисее». Многое зависит от его желания», — сказал Ивахов «СЭ».

Контракт 31-летнего Зотова с «Енисей» заканчивается 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за команду 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.