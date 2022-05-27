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Сегодня, 16:42

В «Енисее» отреагировали на информацию о возможном переходе Зотова в «Рубин»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию «Чемпионата» о возможном переходе полузащитника Александра Зотова в «Рубин».

«Александр очень значимый игрок для «Енисея». Мы много вместе работали и сделали ему предложение. Он сейчас выбирает. Я знаю, что у него есть предложения от нескольких клубов, но мы бы, конечно, хотели, чтобы он продолжил выступать за нас. Мы надеемся, что он продолжит играть в «Енисее». Многое зависит от его желания», — сказал Ивахов «СЭ».

Контракт 31-летнего Зотова с «Енисей» заканчивается 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за команду 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Александр Зотов (футбол)
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ФНЛ
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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