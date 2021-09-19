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«Алания» разгромила «Металлург»

19:52
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«Алания» разгромила «Металлург» в матче 12-го тура ФНЛ. Владикавказский клуб забил пять безответных голов.

После 12 туров «Алания» (22) идет на 12-м месте в турнирной таблице, «Металлург» (7) располагается на 20-й строчке.

ФНЛ

12-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Металлург Лп» (Липецк) — 5:0 (3:0)

Голы: Магомедов, 2 (1:0). Гурциев, 13 (2:0). Машуков, 17 (3:0). Гурциев, 72 (4:0). Гурциев, 81 (5:0).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Татаев (Кобесов, 76), Багаев, Сосранов, Хабалов (Бутаев, 65), Цараев, Магомедов, Гиоргобиани (Хугаев, 65), Хубулов (Эльдарушев, 65), Гурциев, Машуков (Хосонов, 71).

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Баульчев, Иваньков, Редькович, Киселев, Войдель (Баязов, 78), Поярков, Яковлев (Визнович, 67), Арустамян (Сухарев, 85), Ахвледиани (Костюков, 78), Кутьин (Завезен, 67).

Предупреждение: Багаев, 89.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

19 сентября. Грозный. Стадион им. Билимханова.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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Виктория Кравченко все материалы автора

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