«Алания» разгромила «Металлург»
«Алания» разгромила «Металлург» в матче 12-го тура ФНЛ. Владикавказский клуб забил пять безответных голов.
После 12 туров «Алания» (22) идет на 12-м месте в турнирной таблице, «Металлург» (7) располагается на 20-й строчке.
ФНЛ
12-й тур
«Алания» (Владикавказ) — «Металлург Лп» (Липецк) — 5:0 (3:0)
Голы: Магомедов, 2 (1:0). Гурциев, 13 (2:0). Машуков, 17 (3:0). Гурциев, 72 (4:0). Гурциев, 81 (5:0).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Татаев (Кобесов, 76), Багаев, Сосранов, Хабалов (Бутаев, 65), Цараев, Магомедов, Гиоргобиани (Хугаев, 65), Хубулов (Эльдарушев, 65), Гурциев, Машуков (Хосонов, 71).
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Баульчев, Иваньков, Редькович, Киселев, Войдель (Баязов, 78), Поярков, Яковлев (Визнович, 67), Арустамян (Сухарев, 85), Ахвледиани (Костюков, 78), Кутьин (Завезен, 67).
Предупреждение: Багаев, 89.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
19 сентября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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