Писарев посетил матч ФНЛ «Торпедо» — «Оренбург»
Тренер сборной России Николай Писарев посетил центральный матч 12-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Оренбург» (2:1). В составе московского клуба дубль оформил Мухаммад Султонов, у «Оренбурга» отличился Юрий Ковалев.
Встреча прошла в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. Помощник Валерия Карпина находился на трибуне.
20 сентября будет объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.
Ничего необычного, просто тренер @teamrussia Николай Писарев на матче лидеров Олимп-ФНЛ #ТорпедоОренбург ??— ФНЛ (@FNLeague) September 19, 2021
Как думаете, кого просматривает? ? pic.twitter.com/Qym1MfSZym
Сегодня, 19 сентября, в центральном матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» в Москве одержало победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.
За игрой с трибун стадион наблюдал помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина Николай Писарев. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.
В прошедшей игре оба гола в составе «Торпедо» забил полузащитник Мухаммад Султонов, а у «Оренбурга» отличился Юрий Ковалев.
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