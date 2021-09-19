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Писарев посетил матч ФНЛ «Торпедо» — «Оренбург»

19:52
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Тренер сборной России Николай Писарев посетил центральный матч 12-го тура ФНЛ «Торпедо» — «Оренбург» (2:1). В составе московского клуба дубль оформил Мухаммад Султонов, у «Оренбурга» отличился Юрий Ковалев.

Встреча прошла в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. Помощник Валерия Карпина находился на трибуне.

20 сентября будет объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

Сегодня, 19 сентября, в центральном матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» в Москве одержало победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

За игрой с трибун стадион наблюдал помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина Николай Писарев. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

В прошедшей игре оба гола в составе «Торпедо» забил полузащитник Мухаммад Султонов, а у «Оренбурга» отличился Юрий Ковалев.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Роман Шишов все материалы автора

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