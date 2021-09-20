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«Велес» переиграл «Ротор»

20:25
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«Велес» переиграл «Ротор» в матче 12-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Команда из Москвы выиграла со счетом 3:1.

ФНЛ

12-й тур

«Велес» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 3:1 (1:0)

Голы: Галоян, 34 (1:0). Чуканов, 53 (1:1). Галоян, 58 (2:1). Абдуллахи, 59 (3:1).

«Велес» (Москва): Косаревский, Коротков, Стаменкович, Кахидзе, Кабахидзе, Кертанов (Вульфов, 75), Абдуллахи (Тарасов, 60), Галоян, Осипов, Смит (Ежков, 75), Лопатин (Макеев, 40).

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Байрыев, Бериашвили, Первушин, Абдуллаев, Чуканов, Школик (Кавтарадзе, 65), Кипиани, Серченков (Ташаев, 46), Макаров (Бавин, 71. Махатадзе, 89), Муллин.

Предупреждения: Серченков, 16. Кертанов, 27. Макеев, 44. Байрыев, 62.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

20 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Спартак 0
2-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 1
Зенит 3
Матч завершен

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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