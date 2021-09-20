«Велес» переиграл «Ротор»
«Велес» переиграл «Ротор» в матче 12-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Команда из Москвы выиграла со счетом 3:1.
ФНЛ
12-й тур
«Велес» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 3:1 (1:0)
Голы: Галоян, 34 (1:0). Чуканов, 53 (1:1). Галоян, 58 (2:1). Абдуллахи, 59 (3:1).
«Велес» (Москва): Косаревский, Коротков, Стаменкович, Кахидзе, Кабахидзе, Кертанов (Вульфов, 75), Абдуллахи (Тарасов, 60), Галоян, Осипов, Смит (Ежков, 75), Лопатин (Макеев, 40).
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Байрыев, Бериашвили, Первушин, Абдуллаев, Чуканов, Школик (Кавтарадзе, 65), Кипиани, Серченков (Ташаев, 46), Макаров (Бавин, 71. Махатадзе, 89), Муллин.
Предупреждения: Серченков, 16. Кертанов, 27. Макеев, 44. Байрыев, 62.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
20 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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