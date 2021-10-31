Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Алания» победила «Краснодар-2» в матче ФНЛ

18:55
Теги:

«Алания» победила «Краснодар-2» в матче 20-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «Алании» отличились Николай Гиоргобиани и Алексей Татаев. В составе «Краснодара-2» гол забил Олакунле Олусегун.

ФНЛ

20-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:1 (0:0)

Голы: Гиоргобиани, 65 (1:0). Олусегун, 80 (1:1). Татаев, 82 (2:1).

«Алания» (Владикавказ): Томаев, Кочиев, Бутаев, Багаев (Татаев, 45+1), Хабалов, Хосонов, Магомедов (Хугаев, 63), Цараев (Гурциев, 63), Дав.Кобесов (Эльдарушев, 45+1), Машуков (Хадарцев, 37), Гиоргобиани.

«Краснодар-2» (Краснодар): Кокарев, Бородин, Исаенко, Корнюшин, Иванов, Манелов, Якимов, Рейхмен (Берснев, 72), Самко, Олусегун, Сабуа (Литвинов, 64).

Предупреждения: Кочиев, 19. Хосонов, 21. Гиоргобиани, 39. Олусегун, 52. Бородин, 59. Литвинов, 81. Самко, 90.

Удаления: Бородин, 62. Хосонов, 66. Олусегун, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

31 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
«Я еще не все показала». Дина Аверина — главная звезда «художки», Арина стремится доказать миру, что может больше
Брошенного ребенка в коляске обнаружили в вагоне метро Москвы
0