«Алания» победила «Краснодар-2» в матче ФНЛ
«Алания» победила «Краснодар-2» в матче 20-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.
У «Алании» отличились Николай Гиоргобиани и Алексей Татаев. В составе «Краснодара-2» гол забил Олакунле Олусегун.
ФНЛ
20-й тур
«Алания» (Владикавказ) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:1 (0:0)
Голы: Гиоргобиани, 65 (1:0). Олусегун, 80 (1:1). Татаев, 82 (2:1).
«Алания» (Владикавказ): Томаев, Кочиев, Бутаев, Багаев (Татаев, 45+1), Хабалов, Хосонов, Магомедов (Хугаев, 63), Цараев (Гурциев, 63), Дав.Кобесов (Эльдарушев, 45+1), Машуков (Хадарцев, 37), Гиоргобиани.
«Краснодар-2» (Краснодар): Кокарев, Бородин, Исаенко, Корнюшин, Иванов, Манелов, Якимов, Рейхмен (Берснев, 72), Самко, Олусегун, Сабуа (Литвинов, 64).
Предупреждения: Кочиев, 19. Хосонов, 21. Гиоргобиани, 39. Олусегун, 52. Бородин, 59. Литвинов, 81. Самко, 90.
Удаления: Бородин, 62. Хосонов, 66. Олусегун, 90+1.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
31 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
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