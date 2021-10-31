«Балтика» разгромила «Томь»
«Балтика» победила «Томь» в матче 20-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.
У «Балтики» отличились Артем Мещанинов, Данил Кленкин, Иван Остоич и Владислав Лазарев.
ФНЛ
20-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Томь» (Томск) — 4:0 (1:0)
Голы: Мещанинов, 12 (1:0). Кленкин, 57 (2:0). Остоич, 60 (3:0). Лазарев, 86 (4:0).
«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Остоич, Карпович, Кашчелан (Тишкин, 84), Макарчук, Попов, Кленкин (Лазарев, 84), Казаев (Кузьмин, 64), Джамилов (Шамкин, 84), Муртазаев (Маркович, 72).
«Томь» (Томск): Садовский (Арапов, 89), Климов, Савиных, Семейкин, Почивалин (Леонов, 78), Ставпец, Коробов, Кирсанов, Кудряшов (Станисавлевич, 88), Корж (Серасхов, 67), Дмитриев (Антипов, 78).
Предупреждения: Почивалин, 58. Кудряшов, 58. Остоич, 80.
Судья: Перезва (Раменское).
31 октября. Калининград. Стадион «Калининград».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю