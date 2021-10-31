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«Кубань» одержала победу в матче с «Енисеем»

18:01
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«Кубань» победила «Енисей» (2:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Андрей Козлов и Василий Алейников. У гостей забил Михаил Комков.

«Кубань» набрала 20 очков и занимает 16-е место. У «Енисея» 22 очка и 15-я позиции

ФНЛ

20-й тур

«Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 2:1 (0:1)

Голы: Комков, 21 (0:1). Козлов, 74 (1:1). Алейников, 77 (2:1).

«Кубань»: Нестеренко, Кармаев (Климов, 75), Эдиев, Грицаенко, Гурфов, Гиголаев (Лобкарев, 74), Алейников, Безденежных, Сидоров (Таказов, 81), Петров (Саркисов, 62), Лаук (Козлов, 62).

«Енисей»: Опарин, А.Рукас, Феррейра, Лапшов, Масловский, Сухомлинов (Марков, 71), Раздорских (Зотов, 63), Самойлов (Ланин, 71), Иванов (Ломакин, 85), Комков, Саная (Канаплин, 63).

Предупреждения: А.Рукас, 5. Саная, 6. Кармаев, 19. Комков, 50. Петров, 52. Климов, 90+1.

Судья: Буланов (Саранск).

31 октября. Краснодар. Стадион «Кубань».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Евгений Петров все материалы автора
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