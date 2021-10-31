«Кубань» одержала победу в матче с «Енисеем»
«Кубань» победила «Енисей» (2:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.
В составе победителей отличились Андрей Козлов и Василий Алейников. У гостей забил Михаил Комков.
«Кубань» набрала 20 очков и занимает 16-е место. У «Енисея» 22 очка и 15-я позиции
ФНЛ
20-й тур
«Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 2:1 (0:1)
Голы: Комков, 21 (0:1). Козлов, 74 (1:1). Алейников, 77 (2:1).
«Кубань»: Нестеренко, Кармаев (Климов, 75), Эдиев, Грицаенко, Гурфов, Гиголаев (Лобкарев, 74), Алейников, Безденежных, Сидоров (Таказов, 81), Петров (Саркисов, 62), Лаук (Козлов, 62).
«Енисей»: Опарин, А.Рукас, Феррейра, Лапшов, Масловский, Сухомлинов (Марков, 71), Раздорских (Зотов, 63), Самойлов (Ланин, 71), Иванов (Ломакин, 85), Комков, Саная (Канаплин, 63).
Предупреждения: А.Рукас, 5. Саная, 6. Кармаев, 19. Комков, 50. Петров, 52. Климов, 90+1.
Судья: Буланов (Саранск).
31 октября. Краснодар. Стадион «Кубань».
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