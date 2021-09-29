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«Алания» дома обыграла «Факел»

20:05
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«Алания» победила «Факел» (1:0) в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч забил Давид Кобесов. «Алания» набрала 25 очко и занимает пятое место. У «Факела» 27 очков и третья позиция.

ФНЛ

14-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Факел» (Воронеж) — 1:0 (1:0)

Гол: Кобесов, 18.

«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Кочиев (Багаев, 73), Шавлохов, Хабалов (Сосранов, 67), Хугаев, Магомедов, Хосонов, Дав.Кобесов (Гурциев, 67), Машуков (Хубулов, 60), Гиоргобиани (Эльдарушев, 73).

«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Черов, Магаль, Акбашев, Мендель, Дмитриев (Мастерной, 71), Аппаев, Разборов (Кулишев, 46), Никитин (Максимов, 71).

Предупреждения: Мендель, 39. Хубулов, 62. Магомедов, 66. Кочиев, 72. Хосонов, 77. Багаев, 87.

Судья: Шадыханов (Москва).

29 сентября. Грозный. Стадион им. Билимханова.

«Акрон» (Тольятти) — «Енисей» (Красноярск) — 4:1 (1:1)

Голы: Песегов, 12 (1:0). Базелюк, 20 — в свои ворота (1:1). Сагуткин, 61 (2:1). Делькин, 78 (3:1). Делькин, 82 (4:1).

«Акрон»: Гойло (Волков, 46), Сагуткин (Зуев, 71), Рогач, Песегов, Килин (Делькин, 75), Чудин (Экра, 83), Савичев, Палиенко, Ефремов, Марухин (Босов, 46), Базелюк.

«Енисей»: Опарин, Масловский (Сухомлинов, 65), Кичин, А.Рукас, Лапшов, Феррейра, Зотов (Саная, 65), Иванов, Ланин, Раздорских (Ломакин, 30. Ребров, 77), Канаплин (Чибисов, 77).

Предупреждения: Феррейра, 14. Килин, 19. Лапшов, 28. Ефремов, 49. Рогач, 55. Палиенко, 88.

Удаления: Лапшов, 67. Опарин, 68.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

29 сентября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

«Текстильщик» (Иваново) — «Балтика» (Калининград) — 3:2 (1:0)

Голы: Гогричиани, 21 (1:0). Кленкин, 49 (1:1). Казаев, 68 (1:2). Н`Диайe, 85 (2:2). Н`Диайe, 90 (3:2).

«Текстильщик»: Едапин, Хрипков, Обивалин, Макушкин, Губочкин, Горюшкин, Машуков (Мосейчук, 62), Шведюк (Карпов, 75), Пруцев, В.Сергеев (Бачинский, 63. Аванесян, 75), Гогричиани.

«Балтика»: Бориско, Шахов, Мещанинов, Кленкин (Кашчелан, 83), Попов (Карпович, 60), Альшин, Казаев, Гелоян (Дибиргаджиев, 72), Кузьмин (Лазарев, 46), Макарчук, Муртазаев (Шамкин, 72).

Предупреждения: Шведюк, 10. Гелоян, 17. Горюшкин, 25. Шамкин, 79. Шахов, 89.

Судья: Соколов (Воронеж).

29 сентября. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Велес» (Москва) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 0:0

«Велес»: Косаревский, Н.Тарасов, Стаменкович (Лопатин, 70), Бацуев (Коротков, 46), Вульфов, Кабахидзе, Галоян, Майга, Абдуллахи, Смит, Ежков (Кахидзе, 46).

КАМАЗ: Баклов, Морозов, Хомуха (Абазов, 76), Аюкин, Бевеев, Магомадов, Тесленко, Свежов, Калугин, Янушковский (Воронин, 67. Игнатенко, 83), Мусаев (Османов, 65).

Предупреждения: Калугин, 9. Вульфов, 9. Тесленко, 31. Свежов, 90+1. Кабахидзе, 90+2.

Судья: Цыганок (Владивосток).

29 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».

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Евгений Петров все материалы автора

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