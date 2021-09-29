«Алания» дома обыграла «Факел»
«Алания» победила «Факел» (1:0) в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ.
Единственный мяч забил Давид Кобесов. «Алания» набрала 25 очко и занимает пятое место. У «Факела» 27 очков и третья позиция.
ФНЛ
14-й тур
«Алания» (Владикавказ) — «Факел» (Воронеж) — 1:0 (1:0)
Гол: Кобесов, 18.
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Кочиев (Багаев, 73), Шавлохов, Хабалов (Сосранов, 67), Хугаев, Магомедов, Хосонов, Дав.Кобесов (Гурциев, 67), Машуков (Хубулов, 60), Гиоргобиани (Эльдарушев, 73).
«Факел»: Свинов, Дашаев, Суслов, Черов, Магаль, Акбашев, Мендель, Дмитриев (Мастерной, 71), Аппаев, Разборов (Кулишев, 46), Никитин (Максимов, 71).
Предупреждения: Мендель, 39. Хубулов, 62. Магомедов, 66. Кочиев, 72. Хосонов, 77. Багаев, 87.
Судья: Шадыханов (Москва).
29 сентября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Акрон» (Тольятти) — «Енисей» (Красноярск) — 4:1 (1:1)
Голы: Песегов, 12 (1:0). Базелюк, 20 — в свои ворота (1:1). Сагуткин, 61 (2:1). Делькин, 78 (3:1). Делькин, 82 (4:1).
«Акрон»: Гойло (Волков, 46), Сагуткин (Зуев, 71), Рогач, Песегов, Килин (Делькин, 75), Чудин (Экра, 83), Савичев, Палиенко, Ефремов, Марухин (Босов, 46), Базелюк.
«Енисей»: Опарин, Масловский (Сухомлинов, 65), Кичин, А.Рукас, Лапшов, Феррейра, Зотов (Саная, 65), Иванов, Ланин, Раздорских (Ломакин, 30. Ребров, 77), Канаплин (Чибисов, 77).
Предупреждения: Феррейра, 14. Килин, 19. Лапшов, 28. Ефремов, 49. Рогач, 55. Палиенко, 88.
Удаления: Лапшов, 67. Опарин, 68.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
29 сентября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
«Текстильщик» (Иваново) — «Балтика» (Калининград) — 3:2 (1:0)
Голы: Гогричиани, 21 (1:0). Кленкин, 49 (1:1). Казаев, 68 (1:2). Н`Диайe, 85 (2:2). Н`Диайe, 90 (3:2).
«Текстильщик»: Едапин, Хрипков, Обивалин, Макушкин, Губочкин, Горюшкин, Машуков (Мосейчук, 62), Шведюк (Карпов, 75), Пруцев, В.Сергеев (Бачинский, 63. Аванесян, 75), Гогричиани.
«Балтика»: Бориско, Шахов, Мещанинов, Кленкин (Кашчелан, 83), Попов (Карпович, 60), Альшин, Казаев, Гелоян (Дибиргаджиев, 72), Кузьмин (Лазарев, 46), Макарчук, Муртазаев (Шамкин, 72).
Предупреждения: Шведюк, 10. Гелоян, 17. Горюшкин, 25. Шамкин, 79. Шахов, 89.
Судья: Соколов (Воронеж).
29 сентября. Иваново. Стадион «Текстильщик».
«Велес» (Москва) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 0:0
«Велес»: Косаревский, Н.Тарасов, Стаменкович (Лопатин, 70), Бацуев (Коротков, 46), Вульфов, Кабахидзе, Галоян, Майга, Абдуллахи, Смит, Ежков (Кахидзе, 46).
КАМАЗ: Баклов, Морозов, Хомуха (Абазов, 76), Аюкин, Бевеев, Магомадов, Тесленко, Свежов, Калугин, Янушковский (Воронин, 67. Игнатенко, 83), Мусаев (Османов, 65).
Предупреждения: Калугин, 9. Вульфов, 9. Тесленко, 31. Свежов, 90+1. Кабахидзе, 90+2.
Судья: Цыганок (Владивосток).
29 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».
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