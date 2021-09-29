«Торпедо» сыграло вничью с «Нефтехимиком» и осталось на втором месте в ФНЛ

«Торпедо» и «Нефтехимик» сыграли вничью (1:1) в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ.

У гостей отличился Александр Рязанцев, у гостей — Марат Ситдиков. «Торпедо» набрало 29 очков и осталось на втором месте. У «Нефтехимика» 24 очка и седьмая позиция.

ФНЛ

14-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (1:0)

Голы: Рязанцев, 8 (1:0). Ситдиков, 86 (1:1).

«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Шумских, Кожемякин, Каплиенко (Самсонов, 63), Евдокимов, Рязанцев (Темников, 62), Нетфуллин, Енин (Полубояринов, 34), Кравчук, Лебеденко (Адаев, 87), Калмыков.

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Шоркин, Котов (Ситдиков, 78), Бердников, Ширяев, Галиулин (Баранов, 46), Талалай (Родионов, 68), Юшин, Дворецков (Шарифуллин, 68), Емельянов, Уридия (Котик, 68).

Предупреждения: Бердников, 54. Шоркин, 77. Родионов, 77. Емельянов, 84.

Судья: Буланов (Саранск).

29 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».