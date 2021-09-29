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«Оренбург» в гостях победил «Кубань»

18:56
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«Оренбург» в гостях победил «Кубань» в матче 14-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Гости взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

В турнирной таблице первенства «Оренбург» благодаря этой победе поднялся на 1-е место, набрав 31 очко в 14 матчах. «Кубань» находится на 19-й позиции — 8 очков после 14 игр.

ФНЛ

14-й тур

«Кубань» (Краснодар) — «Оренбург» — 0:1 (0:1)

Гол: Фамейе, 39.

«Кубань» (Краснодар): Климович, Кармаев, Грицаенко, Таказов, Гурфов, Абдоков (Козлов, 25), Сидоров, Петров, Лобкарев, Лаук (Р.Гиголаев, 80), Саркисов (Нк.Гиголаев, 65).

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Малых, Гойкович, Аюпов, Шаболин (Титков, 46), Ковалев (Миронов, 90+1), Эктов, Бреев (Прудников, 76), Капленко, Фамейе (Сычевой, 88).

Предупреждения: Саркисов, 1. Кармаев, 11. Гойкович, 23. Грицаенко, 45. Сиваков, 52. Малых, 64. Сидоров, 77. Таказов, 90+3.

Судья: Перезва (Раменское).

29 сентября. Краснодар. Стадион «Кубань».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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