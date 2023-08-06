«Акрон» дома обыграл «Аланию», одержав четвертую победу подряд
«Акрон» в домашнем матче обыграл «Аланию» в 4-м туре первой лиги — 1:0.
Победу команде принес Абу-Саид Эльдарушев, забивший единственный гол на 20-й минуте.
«Акрон» выиграл все четыре матча на старте первой лиги. Команда с 12 очками лидирует в турнирной таблице, «Алания» идет на 5-м месте с 7 очками.
В следующем туре команда из Тольятти сыграет со «СКА-Хабаровском» 13 августа. «Алания» встретится с «Торпедо» днем позже.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|4
|4
|0
|0
|12-2
|12
|
2
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Сокол
|4
|3
|0
|1
|5-6
|9
|
4
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
5
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
6
|СКА-Хаб.
|3
|2
|0
|1
|4-1
|6
|
7
|Химки
|4
|2
|0
|2
|5-6
|6
|
8
|Родина
|3
|1
|2
|0
|5-1
|5
|
9
|Ленинградец
|4
|1
|2
|1
|2-5
|5
|
10
|Динамо Мх
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
11
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
12
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
13
|КАМАЗ
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|
14
|Шинник
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
15
|Черноморец
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
16
|Арсенал
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|
17
|Волгарь
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|
18
|Кубань
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
|5.08
|16:00
|
Шинник – Химки
|1 : 2
|5.08
|17:00
|
Тюмень – Ленинградец
|4 : 0
|5.08
|18:00
|
Торпедо – Сокол
|0 : 1
|6.08
|16:00
|
Акрон – Алания
|1 : 0
|6.08
|18:00
|
Нефтехимик – Черноморец
|- : -
|6.08
|18:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|- : -
|6.08
|18:30
|
Кубань – Волгарь
|- : -
|6.08
|19:00
|
Динамо Мх – КАМАЗ
|- : -
|7.08
|19:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Тимур Жамалетдинов
Волгарь
|2
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Вадим Конюхов
Акрон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|0
|0
|
|
Залимхан Юсупов
Динамо
|3
|0
|3
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