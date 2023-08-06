«Акрон» дома обыграл «Аланию», одержав четвертую победу подряд

«Акрон» в домашнем матче обыграл «Аланию» в 4-м туре первой лиги — 1:0.

Победу команде принес Абу-Саид Эльдарушев, забивший единственный гол на 20-й минуте.

«Акрон» выиграл все четыре матча на старте первой лиги. Команда с 12 очками лидирует в турнирной таблице, «Алания» идет на 5-м месте с 7 очками.

В следующем туре команда из Тольятти сыграет со «СКА-Хабаровском» 13 августа. «Алания» встретится с «Торпедо» днем позже.