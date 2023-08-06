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Сегодня, 17:56

«Акрон» дома обыграл «Аланию», одержав четвертую победу подряд

Виктория Кравченко
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«Акрон» дома обыграл «Аланию».
Фото ФК «Алания»

«Акрон» в домашнем матче обыграл «Аланию» в 4-м туре первой лиги — 1:0.

Победу команде принес Абу-Саид Эльдарушев, забивший единственный гол на 20-й минуте.

«Акрон» выиграл все четыре матча на старте первой лиги. Команда с 12 очками лидирует в турнирной таблице, «Алания» идет на 5-м месте с 7 очками.

В следующем туре команда из Тольятти сыграет со «СКА-Хабаровском» 13 августа. «Алания» встретится с «Торпедо» днем позже.

Россия. ФНЛ. 4-й тур
06 авг, 16:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:0
Алания
Первая лига
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
2
9
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«Акрон» — «Алания»: трансляция матча 4 тура первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 4 4 0 0 12-2 12
2
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
3
 Сокол 4 3 0 1 5-6 9
4
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
5
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
6
 СКА-Хаб. 3 2 0 1 4-1 6
7
 Химки 4 2 0 2 5-6 6
8
 Родина 3 1 2 0 5-1 5
9
 Ленинградец 4 1 2 1 2-5 5
10
 Динамо Мх 3 1 1 1 2-2 4
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Нефтехимик 3 1 0 2 2-3 3
13
 КАМАЗ 3 1 0 2 2-4 3
14
 Шинник 4 1 0 3 5-8 3
15
 Черноморец 3 0 3 0 2-2 3
16
 Арсенал 3 0 2 1 1-5 2
17
 Волгарь 3 0 0 3 3-8 0
18
 Кубань 3 0 0 3 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
5.08 16:00
Шинник – Химки
 1 : 2
5.08 17:00
Тюмень – Ленинградец
 4 : 0
5.08 18:00
Торпедо – Сокол
 0 : 1
6.08 16:00
Акрон – Алания
 1 : 0
6.08 18:00
Нефтехимик – Черноморец
 - : -
6.08 18:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
6.08 18:30
Кубань – Волгарь
 - : -
6.08 19:00
Динамо Мх – КАМАЗ
 - : -
7.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Тимур Жамалетдинов

Тимур Жамалетдинов

Волгарь

 2
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 2
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Вадим Конюхов

Вадим Конюхов

Акрон

 1
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 3 0 0
Залимхан Юсупов

Залимхан Юсупов

Динамо

 3 0 3
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