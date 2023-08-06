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Сегодня, 19:59

«Родина» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче первой лиги

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Нефтехимик» и «Черноморец» сыграли вничью в матче 4-го тура первой лиги — 1:1.

У нижнекамцев забил Артем Котик, у новороссийцев отличился Магомед Абакаров.

«Нефтехимик» идет на 11-м месте в турнирной таблице — 4 очка. «Черноморец» — на 12-м (4 очка).

Россия. ФНЛ. 4-й тур
06 авг, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:1
Черноморец Н

В другом матче «Родина» сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» — 1:1.

Гол у москвичей забил Иван Тимошенко, у хабаровчан — Олег Кожемякин.

«Родина» занимает восьмую строчку (6 очков), «СКА-Хабаровск» — четвертый (7 очков).

Россия. ФНЛ. 4-й тур
06 авг, 18:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
1:1
СКА-Хабаровск

Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Родина
ФК СКА-Хабаровск
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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«Акрон» дома обыграл «Аланию», одержав четвертую победу подряд

«Кубань» одержала первую победу в сезоне в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 4 4 0 0 12-2 12
2
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
3
 Сокол 4 3 0 1 5-6 9
4
 СКА-Хаб. 4 2 1 1 5-2 7
5
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
6
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
7
 Химки 4 2 0 2 5-6 6
8
 Родина 4 1 3 0 6-2 6
9
 Ленинградец 4 1 2 1 2-5 5
10
 Динамо Мх 3 1 1 1 2-2 4
11
 Нефтехимик 4 1 1 2 3-4 4
12
 Черноморец 4 0 4 0 3-3 4
13
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
14
 КАМАЗ 3 1 0 2 2-4 3
15
 Шинник 4 1 0 3 5-8 3
16
 Кубань 4 1 0 3 3-6 3
17
 Арсенал 3 0 2 1 1-5 2
18
 Волгарь 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
5.08 16:00
Шинник – Химки
 1 : 2
5.08 17:00
Тюмень – Ленинградец
 4 : 0
5.08 18:00
Торпедо – Сокол
 0 : 1
6.08 16:00
Акрон – Алания
 1 : 0
6.08 18:00
Нефтехимик – Черноморец
 1 : 1
6.08 18:00
Родина – СКА-Хаб.
 1 : 1
6.08 18:30
Кубань – Волгарь
 2 : 0
6.08 20:00
Динамо Мх – КАМАЗ
 - : -
7.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 2
Вадим Конюхов

Вадим Конюхов

Акрон

 1
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 3 0 0
Залимхан Юсупов

Залимхан Юсупов

Динамо

 3 0 3
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