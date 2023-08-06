«Родина» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче первой лиги

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«Нефтехимик» и «Черноморец» сыграли вничью в матче 4-го тура первой лиги — 1:1.

У нижнекамцев забил Артем Котик, у новороссийцев отличился Магомед Абакаров.

«Нефтехимик» идет на 11-м месте в турнирной таблице — 4 очка. «Черноморец» — на 12-м (4 очка).

В другом матче «Родина» сыграла вничью со «СКА-Хабаровском» — 1:1.

Гол у москвичей забил Иван Тимошенко, у хабаровчан — Олег Кожемякин.

«Родина» занимает восьмую строчку (6 очков), «СКА-Хабаровск» — четвертый (7 очков).