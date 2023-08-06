«Акрон» — «Алания»: трансляция матча 4 тура первой лиги
6 августа, в воскресенье, в Жигулевске «Акрон» сыграет с «Аланией» в матче 4-го тура первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Кристалл», начало — в 16.00 по московскому времени.
«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Акрон» — «Алания».
Смотреть видеотрансляцию игры «Акрон» — «Алания» можно будет в прямом эфире бесплатно в официальном сообществе МЕЛБЕТ Первая лига во ВКонтакте.
После трех туров «Акрон», который тренирует Евгений Калешин, занимает первое место в турнирной таблице первой лиги с 9 очками. «Алания» с 7 баллами располагается на четвертой строчке.
Первая лига (ФНЛ): новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, фото и турнирная таблица в актуальном виде на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|3
|3
|0
|0
|11-2
|9
|
2
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Сокол
|4
|3
|0
|1
|5-6
|9
|
4
|Алания
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
6
|СКА-Хаб.
|3
|2
|0
|1
|4-1
|6
|
7
|Химки
|4
|2
|0
|2
|5-6
|6
|
8
|Родина
|3
|1
|2
|0
|5-1
|5
|
9
|Ленинградец
|4
|1
|2
|1
|2-5
|5
|
10
|Динамо Мх
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
11
|Енисей
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
12
|Нефтехимик
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|
13
|КАМАЗ
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|
14
|Шинник
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
15
|Черноморец
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
16
|Арсенал
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|
17
|Волгарь
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|
18
|Кубань
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|5.08
|16:00
|
Шинник – Химки
|1 : 2
|5.08
|17:00
|
Тюмень – Ленинградец
|4 : 0
|5.08
|18:00
|
Торпедо – Сокол
|0 : 1
|6.08
|16:00
|
Акрон – Алания
|- : -
|6.08
|18:00
|
Нефтехимик – Черноморец
|- : -
|6.08
|18:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|- : -
|6.08
|18:30
|
Кубань – Волгарь
|- : -
|6.08
|19:00
|
Динамо Мх – КАМАЗ
|- : -
|7.08
|19:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|3
|
|
Тимур Жамалетдинов
Волгарь
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Вадим Конюхов
Акрон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|2
|0
|0
|
|
Залимхан Юсупов
Динамо
|3
|0
|3