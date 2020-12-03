РПЛ нужны 24 клуба

Известный футбольный функционер, постоянный колумнист «СЭ» Дмитрий Иванов предложил свой вариант реформ российского футбола. Они носят революционный характер.

Футбольный год близится к своему финалу — сборная России провела заключительные матчи в Лиге наций, в премьер-лиге командам осталось сыграть три тура, в еврокубках — два. И уже сегодня идет непубличное, кулуарное обсуждение будущего российского футбола — ведь, согласитесь, проблем в нем намного больше, чем моментов, которыми хочется гордиться.

Увы, но в России принято все футбольные реформы обсуждать в узких кругах. Так сразу и не вспомнить, по какому из последних решений до его принятия разворачивалась широкая дискуссия. Например, до сих пор никто не знает, чья все-таки идея лимита «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке на сезон. Когда спрашивают, кто конкретно инициатор, чаще всего звучит ответ: «Это общая позиция». Но кто и где ее обсуждал?..

А вообще с лимитом мы живем уже десять лет. Он принес результат сборной или клубам в Европе? Вопрос риторический...

Глобальные реформы в нашем футболе, безусловно, назрели. И, считаем, их нужно проводить как можно скорее, пока наши акции на европейском футбольном рынке не обновили исторические минимумы — увы, сегодня все идет именно к этому. Пандемия еще сильнее оголила проблемы, и латание дыр тут не спасет. И чтобы не искать в будущем крайних, предлагаем обсуждать все идеи публично.

В связи с этим «СЭ» запускает цикл материалов о глобальных изменениях в виде спорта номер один в нашей стране.

Рассчитываем, что ряд идей будут взяты футбольным руководством за основу назревших изменений. И если это случится, то это станет нашим вкладом в будущее любимой игры.

В ближайшее время мы широко обсудим следующие темы:

— формула чемпионата;

— лимит;

— судейство;

— телевизионные права;

— Fan ID / взаимоотношения с болельщиками;

— объединенный чемпионат.

Обсуждать проблемы и предлагать свои идеи вместе с нами будет известный спортивный функционер, бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов, чьи колонки в «СЭ» имели большой резонанс среди не только читателей и болельщиков, но и топ-менеджеров отечественного футбола.

Предложение Дмитрия Иванова — 24 клуба в РПЛ. Фото «СЭ»

При увеличении числа участников РПЛ в коммерческую орбиту лиги попадут не 16 команд, как сейчас, а 24. Хотя кто-то может счесть мою идею и сокращением, потому что 24 участника нужно делить на две подгруппы: условно их назовем дивизионами А и Б.

В них можно разработать абсолютно четкий и понятный календарь — с августа по декабрь проводятся 22 тура. После завершения двух кругов первой части дивизионы согласно набранным очкам разбиваются на четыре подлиги, в каждой из которых шесть команд. И уже весной внутри каждой из четырех подлиг проходят два круга — то есть каждый клуб получает еще по десять матчей.

И разделение на подлиги не означает, что клубы начнут весну с нуля. Осенний гандикап перед соперниками переходит и в весеннюю стадию.

Лига 1 разыгрывает чемпионство и места в еврокубках, лига 2 борется за сохранение места в дивизионе А на будущий сезон. Лига 3, то есть первая шестерка из дивизиона Б, разыгрывает места на будущий сезон в дивизионе А, лига 4 ведет борьбу за сохранение прописки в премьер-лиге.

Так мы органически повышаем интенсивность турнира и избавляем его от «болота», потому что в каждой подлиге есть свои четкие задачи с очень высоким уровнем ответственности. Топ-клубы и вовсе получают дополнительные матчи с сопоставимыми себе конкурентами — соответственно, зарабатывают больше денег от matchday и ТВ-трансляций и спонсоров.

Мотивация

Наверняка у кого-то возникнет мнение, что игры в «нечемпионской» лиге будут иметь низкий спрос среди болельщиков. Убежден, что это не так. В каждой подлиге свои сверхзадачи — борьба за будущее клуба. Представьте, какие игры будут в лиге 4, откуда три команды станут напрямую вылетать в ФНЛ, а еще две проводить переходные матчи? Концентрация борьбы в таких лигах окажется на высочайшем уровне. Участники лиги 3 будут бороться за право в следующем сезоне оставить за собой право соперничать с топ-клубами, а соответственно и заработать больше от matchday и трансляций. Если эту задачу завалить, то никакие «Спартак» и «Зенит» к ним не приедут — а это немалые деньги.

Да и высокий интерес к региональным дерби нужно учитывать. Вспомните встречу между Нижним Новгородом и Самарой за право играть в РПЛ — она собрала на трибунах более 20 тысяч зрителей. Это больше, чем на матче «Уфа» — «Спартак». А когда у любимой команды в каждом туре имеется сверхзадача и драка за будущее — это, несомненно, вызовет большой интерес у болельщика.

Для наглядности давайте посмотрим на таблицу сегодня. Первая шестерка — это «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Динамо» и «Ахмат». Вторая — «Локомотив», «Сочи», «Рубин», «Краснодар», «Урал» и «Химки».

Таким образом, получается, что вторая шестерка не приговор. Туда тоже регулярно станут попадать два или более топ-клубов, потому что на шестерку объективно сегодня может претендовать восемь команд. И чем плоха вторая шестерка, в которой сразу два участника групповой стадии Лиги чемпионов?

Хотите встречаться с грандами? Пожалуйста: на старте вы имеете тот же ноль очков, как и все остальные, у вас есть 22 матча, чтобы заслужить право выступлений в чемпионской лиге, а дальше все зависит только от вас.

Поверьте, во вторые шестерки периодически будут опускаться топы РПЛ. Это футбол, это нормально. Но чтобы вылететь из такого чемпионата в ФНЛ, много чего должно произойти.

Именно по такому принципу организована Лига наций. Нам всем хочется, чтобы сборная России билась с Германией и Италией, но на сегодня наши рейтинг и результаты не соответствуют Лиге А. Что поделать...

Уверен, что ведущие клубы с радостью поддержат такую формулу, а вот, скажем так, региональные не захотят менять регламент, потому что цена ошибки возрастает кратно. Но только через такие реформы мы сможем улучшить наш чемпионат — сделать его интереснее для болельщиков и коммерчески привлекательнее для спонсоров.

Почему именно такая формула

Сегодня наш календарь природно разваливается на два самостоятельных первенства — осеннее и весеннее. Мало того что трехмесячный перерыв — это очень много по меркам современного футбола, так еще и сезон очень неравномерный: в первой части 18-20 туров, во второй — 10-12.

А трехмесячная пауза практически нивелирует все летне-осенние наработки. Такая парадигма — данность, от нее мы никак не избавимся. И чтобы укрепить логику системы «осень — весна», нужно делать два этапа со своими четкими задачами. В таком случае мы начнем ждать весну как плей-офф в лучших североамериканских лигах.

Кто-то наверняка скажет, что невозможно составить календарь с учетом 22 туров первой части такого турнира. Не соглашусь. Достаточно перенести весь кубок страны на февраль-март, как это происходит и сейчас.

Просто нужно понять, что у нас своя климатическая специфика — такой ни у кого нет и не будет: мы готовы начинать в августе, заканчивать в декабре, но возобновлять турнир раньше марта все равно не сможем. Именно здесь точка входа, которая ломает наш футбол.

При предлагаемой формуле не возникнет перегрузки футболистов — вместо нынешних 30 матчей они получат 32 (22 осенью + 10 весной), но в то же время количество топ-матчей мы увеличиваем в два раза.

Клубы

У многих руководителей региональных клубов при изучении такой формулы возникнет вопрос: а зачем мне платить высокую зарплату игрокам, которые выступают в лиге 3 или лиге 4? Вопрос правильный.

Возьмем, к примеру, «Арсенал», «Уфу» или «Рубин», у которых год на год не приходится: в один сезон получают право сыграть в квалификации еврокубков, в другой — прозябают на 8-12-х местах.

Так вот, клуб проводит первые 22 матча и становится, допустим, седьмым. И у него есть целая зима, чтобы разобраться с составом — убрать слишком дорогих исполнителей или, если заскочили в первую шестерку, наоборот, приобрести футболистов под финальные задачи.

То есть три зимних месяца дают право исправить ошибки, которые допущены перед началом сезона. Или, допустим, «Рубин» попал в лигу 1, где его ждут встречи с «Зенитом», ЦСКА, «Локо», «Краснодаром» и «Спартаком». А это уже дает казанцам право по-другому говорить с акционерами или потенциальными спонсорами. Таким образом, получается четкое распределение ресурсов: не вышли — не трать, вышли — трать. Если вы уже летом ставите задачу попасть в чемпионскую лигу, то и закупайтесь летом.

Нельзя не затронуть и тему еврокубков. Если наш клуб выходит в весну, то у него есть два несомненных плюса: 1) календарь — он уже не такой плотный, как осенью-зимой; 2) за счет высокой концентрации борьбы во внутреннем чемпионате команда остается в тонусе в Европе.

Как перейти на такую формулу?

Перед стартом чемпионата нужно объявить, что первые 12 команд турнира на будущий год образуют дивизион А, четыре оставшиеся не вылетают в ФНЛ, а просто пополняют дивизион Б, к которому добавятся восемь лучших команд Футбольной национальной лиги.

То есть такую реформу, не ломая нынешний турнир, можно организовать уже с сезона-2021/22. А чемпионат-2022/23 проводить по новой системе, которая в полной мере будет отражать реалии нашего футбола.

Коммерческая составляющая

Мы понимаем, что двигателем нашего футбола сегодня являются шесть клубов, максимум — восемь. И именно для них нужно сделать максимальное количество матчей друг с другом. Но при этом в такой формуле мы не теряем остальные 16 команд, они остаются в орбите РПЛ, вещателя и спонсоров.

Из года в год мы видим, как коллективы, вышедшие из ФНЛ в РПЛ, оказываются не готовы к качественному скачку и переходу на новый уровень. И речь не только об инфраструктуре, а скорее о менеджменте от пресс-служб до топ-руководителей.

В новой формуле будущие участники РПЛ, которые сегодня еще играют в ФНЛ, смогут постепенно перейти на качественно новый уровень работы с matchday, трансляциями, медиа и прочим. И если они живут в орбите премьер-лиги, то у них не возникнет проблем при переходе из дивизиона Б в А, где, повторю, один регламент, лимит, требования к организации трансляций и т. д.

Иными словами мы расширяем премьер-лигу не за счет добавления в календарь двух матчей с аутсайдерами, а увеличиваем количество встреч между топ-командами, не добавляем им игры с середняками. Это именно то, что нам надо.

Это все приведет к увеличению суммы ТВ-контракта между лигой и основным вещателем. Сегодня транслятор задает руководству лиги логичный вопрос: «Ребята, вы просите больше денег за права, а почему мы должны увеличивать эту сумму? У нас что, футбол перешел на качественно иной уровень? Нет? Так почему мы должны платить больше?»

Убежден, что схема выплат от трансляций не будет изменена, если не изменить формулу чемпионата. Здесь нужно понимать, что и сам чемпионат станет коммерчески привлекательнее, потому что больше команд — это больший охват аудитории, увеличение числа зрителей, вовлеченных в одну схему турнира. И при таких условиях с вещателем можно начинать переговоры на принципиально ином уровне. Но более детально о ТВ-правах поговорим в будущих публикациях.

ФНЛ и ПФЛ

На мой взгляд, эти две лиги нужно объединять и делить на три географических дивизиона — «Запад», «Центр», «Восток», чтобы команды играли внутри своих федеральных округов, не тратясь на дорогие перелеты из Хабаровска в Калининград через Москву.

В таком случае получим три дивизиона, в каждом из которых будет плюс-минус 15 участников. То есть эти команды получат нормальный двухкруговой календарь. И каждый зональный победитель завоюет право в будущем сезоне сыграть в дивизионе Б премьер-лиги.

Причем эти зоны ФНЛ перед стартом каждого сезона нужно формировать по-новой — в зависимости от вылетевших команд. Если лигу покинут две «центральных» и одна «восточная», то следует какой-то клуб отправить в Западный дивизион. Условная «Мордовия» в один сезон может быть в «Центре», а в другой — в «Востоке», в зависимости от того, кто покинул РПЛ. Так, к слову, недавно поступили в КХЛ, когда нижегородское «Торпедо» перевели из Западной конференции в Восточную.

Да, победитель, допустим, зоны «Восток» не получит сразу право сыграть с «Динамо» или «Зенитом», но так или иначе ему окажется проще добраться до таких соперников. Во-первых, ему нужно будет выиграть свой регион, где 15 команд, а не 22, как сейчас в ФНЛ. Во-вторых, хорошо провести осень в дивизионе Б премьер-лиги, попав в его первую шестерку, дающую право первым четырем командам перейти из дивизиона Б в дивизион А. Если считать все математически, то шансов становится больше, отсюда и мотивация должна вырасти.

Почему сокращение РПЛ — вред для всего футбола

Если же количество участников РПЛ сократить, то появляется проблема — мы большую часть профессиональных клубов России закапываем в ФНЛ — лиге с очень слабо продуманной соревновательной cистемой. Иначе, на мой взгляд, сегодня говорить нельзя.

Так вот, у команд при сокращении РПЛ пропадет какая-либо мотивация бороться за выход выше, потому что шансы на это минимальны. Ведь если премьер-лигу урезать до 14 клубов, то и путевок на вход в нее станет на две меньше.

Сейчас мы не можем найти некоторые клубы, которые еще позавчера выступали в премьер-лиге. Ее расширение позволит держать в тонусе сразу 24 команды, которые будут объединены общими идей, регламентом, брендированием, лимитом, подходами и всем остальным.