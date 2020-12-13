Судейская комиссия РФС признала, что гол полузащитника «Химок» Кухарчука в ворота ЦСКА был забит по правилам

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение главного арбитра матча 17-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Химки» (2:2) Кирилла Левникова засчитать гол хавбека гостей Ильи Кухарчука в ворота армейцев на 47-й минуте встречи.

По словам члена комиссии Сергея Зуева, небольшой контакт рук атакующего футболиста со спиной защищающегося игрока не является нарушением правил в данном случае. Во многом этот контакт был определен тем, что защитник красно-синих Георгий Щенников, пытаясь остановить мяч, резко остановился перед Кухарчуком.