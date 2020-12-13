Судейская комиссия РФС признала, что гол полузащитника «Химок» Кухарчука в ворота ЦСКА был забит по правилам
12:28
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение главного арбитра матча 17-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Химки» (2:2) Кирилла Левникова засчитать гол хавбека гостей Ильи Кухарчука в ворота армейцев на 47-й минуте встречи.
По словам члена комиссии Сергея Зуева, небольшой контакт рук атакующего футболиста со спиной защищающегося игрока не является нарушением правил в данном случае. Во многом этот контакт был определен тем, что защитник красно-синих Георгий Щенников, пытаясь остановить мяч, резко остановился перед Кухарчуком.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
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