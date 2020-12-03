Григорий Иванов: «Я за 18 команд в РПЛ при гладком чемпионате»

Президент «Урала» — об идее расширения РПЛ и бюджетах клубов.

Колумнист «СЭ», известный футбольный функционер Дмитрий Иванов предложил увеличить количество команд РПЛ с 16 до 24 и поделить их на четыре дивизиона. Григорий Иванов скептически отнесся к этому проекту. При этом он убежден, что расширять лигу все-таки необходимо.

— Мы все время хотим изобрести какой-то велосипед, только вот не совсем понимаю зачем, — говорит президент «Урала». — Постоянно какие-то эксперименты. Весь мир играет по одной схеме, а нам надо по-другому...

Сейчас вот предлагают разделить клубы на четыре дивизиона по шесть команд в каждом. Зачем? Неужели нашим лидерам интересно встречаться только между собой? А как быть более скромным коллективам? Мы, например, в этом году победили «Краснодар», сыграли вничью с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом». Понимаете, нам интересно проверить свои силы на фоне таких соперников! И потом, мы же выходим на поле для болельщиков, а они хотят, чтобы в Екатеринбург приезжали гранды. Зачем делить нас на разные дивизионы, лиги?

— Значит, вы против?

— У нас большая страна. В РПЛ должно быть не 16, а 18 клубов. Но я за гладкий чемпионат без всяких там делений и подразделений. Ведь сейчас у нас уже 13-я команда в чемпионате действует осторожно, от обороны. Почему? Потому что есть опасность вылететь. Отсюда мы теряем в зрелищности, никто не играет в атаку. У всех в голове сидит мысль: лишь бы не пропустить... А если добавим еще два клуба, станет полегче с этой точки зрения. Психология немного поменяется. Отвечая на ваш вопрос, хочу задать встречный. Вам понравилось, как проходит кубок страны?

— Не особо.

— Фактически из известных российских команд осенью в нем выступал только «Спартак». А остальные? По-моему, не совсем равные условия... Нарушается спортивный принцип. И дальше мы слышим какие-то предложения по делению клубов. Зачем? Нет-нет! Повторяю, нам нужен гладкий чемпионат. При этом, считаю, надо что-то решать с международным календарем, встречами сборных. Слишком много матчей! Какие нагрузки переносят футболисты! Поэтому мы и сталкиваемся постоянно с мышечными травмами.

— Лига Наций не нужна?

— А вы сами ответьте на ваш вопрос. Опять это деление на дивизионы... Раньше был отборочный турнир, и аутсайдер мог преподнести сюрприз. Допустим, условный Лихтенштейн не проигрывал Италии. Это же интересно! Болельщики всегда хотят, чтобы их сборные, клубы играли против топов. Спорт — это соперничество равных с равными. Зачем одним создавать более выгодные условия?

— Вы выступаете за расширение РПЛ до 18 команд. А пример «Тамбова», который сейчас испытывает серьезнейшие финансовые проблемы и по-прежнему принимает соперников не в своем городе, вас не отпугивает?

— Я другой пример приведу. Посмотрите, какая борьба сейчас идет в ФНЛ наверху. «Нижний Новгород», «Крылья», «Оренбург», «Торпедо»... Небывалая конкуренция в первом дивизионе! Разве это плохо? Считаю, надо на определенном уровне поддерживать команды с хорошими стадионами. Сейчас у нас Саранск вообще опустился до ПФЛ. Как так? И арена, которую строили под чемпионат мира, простаивает... Почему?! Еще мне непонятно одно положение в нашем регламенте.

— Какое?

— Почему стадионы в РПЛ должны вмещать обязательно не меньше 10 тысяч человек? Ну пусть ходят семь-восемь, в чем проблема? Главное — другое. Качество поля и хорошие раздевалки. Если маленький город может себе позволить построить арену на 5 тысяч человек, создать классную команду, почему она не должна выступать в элитном дивизионе? Зачем такие ограничения все время вводить?

— В России постоянно исчезают клубы. Их просто-напросто тяжело содержать из бюджета.

— Тогда давайте снижать зарплаты, бюджеты, расходы на трансферы. Нужно же жить по средствам. Почему если команда выходит в РПЛ, то она обязательно должна иметь финансирование в полтора-два миллиарда рублей? Можно же жить и составлять конкуренцию остальным на миллиард. Да, мы не будем в лидерах, но все равно способны давать бой «Спартаку», «Зениту», радовать болельщиков. «Тамбов» в прошлом сезоне всем все доказал. Там, кажется, бюджет был около 600 тысяч.

— А в этом сезоне игроки уже грозятся бойкотировать матчи из-за невыплат...

— Зато они попробовали свои силы. Другое дело, что не понимаю, почему «Тамбову» не разрешили до сих пор играть в своем городе. Ну нет там 10 тысяч на стадионе — ничего страшного! А так клубу приходится разъезжать по стране. Это же серьезные расходы... Наверное, надо уже вносить изменения в регламент.