Юрий Семин: «А кто в регионах пойдет на футбол, если не будет приезжать «Спартак»?

Заслуженный тренер России — об идее расширения.

Колумнист «СЭ», известный футбольный функционер Дмитрий Иванов предложил увеличить количество команд РПЛ с 16 до 24 и поделить их на четыре дивизиона. Заслуженный тренер России, создатель золотого «Локомотива» Юрий Семин указал, в свою очередь, на тревожную тенденцию в нашем футболе: некоторые клубы периодически испытывают серьезные финансовые проблемы и рискуют не доиграть сезон.

— Надо все взвесить. Самое важное в этой ситуации — обсуждать проект с действующими футбольными людьми, игроками, тренерами, — говорит Семин. — Без такой дискуссии дело не пойдет! Их мнение необходимо учитывать в первую очередь. Но уже сейчас у меня возникает один вопрос.

— Какой?

— Говорится про расширение РПЛ. Но есть ли гарантия того, что все команды доиграют сезон до конца? Есть ли уверенность, что все клубы окажутся финансово состоятельными? Ведь сейчас складывается странная ситуация с «Тамбовом». Когда он заявлялся, кто давал гарантии, что коллектив не снимется? А ведь это не единичный случай. Вспомните «Амкар», «Тосно», «Мордовию».

Согласитесь, довольно тревожная тенденция. Давайте наладим для начала вот эти простые вещи, прежде чем говорить о возможном расширении. Пусть нам ответят: «Тамбов» заявлялся на чемпионат?

Нужно побольше слушать действующих лиц, которые каждый день выходят на поле — играть, тренировать. Да, пожалуй, какие-то шаги назрели. Но, повторюсь, все надо обсуждать с футбольным миром.

— А как вы отнеслись бы к созданию элитного поддивизиона из шести команд, в котором «Локомотив» выступал бы со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом»?

— Но что тогда делать другим? Кто будет ходить на футбол, например, в Екатеринбурге, если туда не приедут «Зенит», «Спартак»? Ответьте сначала на этот вопрос. Всю жизнь АПЛ и бундеслига играют по стандартной схеме, при гладком чемпионате. Но они же как-то развиваются! Давайте изучим и их опыт. А поменять шило на мыло очень просто. Мы уже одну реформу такую провели.

— Вы про переход на систему «осень — весна»?

— Да. А вот в Норвегии ничего не поменяли. И посмотрите, сколько футболистов там воспитывается, прогрессирует и продается в топовые лиги.