Пресс-служба «Тамбова» отреагировала на уход из «Спартака» генерального директора Шамиля Газизова.

«Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», — говорится в посте «Тамбова» в Twitter.

@fcsm_official , мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли? pic.twitter.com/xDj6bOTFvt — ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 9, 2020

В клубе отметили, что предыдущий генеральный директор красно-белых, Томас Цорн также покинул «Спартак» после встречи с «Тамбовом». Московская команда уступила тамбовчанам (2:3) 4 июля 2020 года, Цорн был уволен 7 июня.

Газизов стал генеральным директором «Спартака» в июле 2020 года. Специалист покинул клуб во вторник, 8 декабря.