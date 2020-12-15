РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий и Шварц оштрафованы за выходы за пределы технической зоны

19:07

Состоялось заседание КДК РФС, на котором были приняты решения по матчам 17-го тура Тинькофф-РПЛ.

РФС продолжает штрафовать клубы за нарушения санитарного регламента, принятого на фоне пандемии коронавируса. ЦСКА и «Ротор» выплатят за данные нарушения 50 тысяч рублей, «Ростов» — 45 тысяч.

«Ротор» и «Уфа» также оштрафованы на 100 тысяч каждый за большое количество предупреждений в их очном матче — 7 и 6 соответственно.

ЦСКА также выплатит штраф 40 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выплатит 10 тысяч за выход за пределы технической зоны, а его коллега из «Динамо» Сандро Шварц — 30 тысяч.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212897

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир