Советник генерального секретаря РФС подвел итоги работы ВАР в матчах 17-го тура РПЛ

Специальный советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей провел анализ работы видеоассистентов в некоторых моментах из матчей 17-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба РФС.

По мнению Эллерея, ВАР верно рекомендовал главному арбитру матча «Уфа» — «Ростов» (1:0) Евгению Кукуляку просмотреть повтор эпизода с нарушением со стороны вратаря гостей Егора Бабурина. Отмечается, что Кукуляк допустил ошибку, решив не наказывать голкипера за фол на форварде хозяев Дмитрии Сысуеве за пределами штрафной. Ранее Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что Бабурин должен был получить красную карточку.

В матче «Сочи» — «Ахмат» (2:0) Эллерей разобрал эпизод на 13-й минуте встречи. Советник заявил, что ВАР верно определил, что головой в мяч сыграл защитник «Сочи», поэтому офсайда не было. Он отметил, что первоначальное решение главного судьи матча Сергея Лапочкина не назначать пенальти не являлось «явной и очевидной ошибкой», и видео ассистенту не следовало рекомендовать судье пересмотреть момент на мониторе.

При этом, ВАР неверно не показал судье момент с контактом в руках до фола со стороны игрока «Сочи». Таким образом, судья не увидел полную картину игровой ситуации и поэтому не имел опции для наказания игрока «Ахмата». Эллерей заявил, что этот эпизод — хороший пример того, что «планка вмешательства ВАР» слишком занижена по сравнению со стандартами УЕФА.

Также Эллерей сообщил, что решение главного судьи матча ЦСКА — «Химки» (2:2) Кирилла Левникова не фиксировать нарушение правил со стороны полузащитника гостей Ильи Кухарчука в эпизоде с первым голом химчан было верным, а ВАР правильно не рекомендовал судье пройти к монитору для пересмотра эпизода.