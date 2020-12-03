Премьер-лигу надо сократить до 14 команд. Но только временно

Кризис в российском футболе заставляет задуматься о путях выхода из него. Понятно, что в первую очередь стоит вести речь о спортивных аспектах: подготовке молодежи в академиях, тренировочном процессе, методиках, тактике, интенсивности матчей. Отставание идет по всем направлениям.

Но думаем, что и формат РПЛ тоже можно изменить с учетом последних негативных тенденций и ситуации с covid. Повышению уровня чемпионата и его привлекательности могло бы поспособствовать сокращение лиги до 14 команд.

Плюсы очевидны:

— уменьшается число проходных игр для фаворитов и встреч команд-аутсайдеров, которые часто становятся антирекламой чемпионату;

— сокращается так называемое болото — количество клубов, которым и вылет не грозит, и борьба за еврокубки тоже;

— возрастает интерес телевещателя, у которого увеличивается процент игр, способных привлечь болельщиков к экранам;

— повышается коммерческая привлекательность РПЛ, где соотношение ярких и скромных команд изменится в пользу первых. Не секрет, что локомотивом интереса крупных компаний выступают «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие лидеры, а аутсайдеры идут прицепом. В случае сокращения лиги станет меньше на два «пассажирских» вагона;

— снизятся шансы на такие неприглядные истории, как сейчас с «Тамбовом», который вынужден выступать в другом городе, а из-за невыполненных обещаний по финансированию клуба часть команды бойкотирует матчи;

— соперничество более сильных коллективов способствует повышению уровня чемпионата в целом.

В календаре РПЛ в этом случае станет 26 туров. С одной стороны маловато, с другой — наш климат не позволяет во многих городах нормально играть и тренироваться зимой. В итоге сейчас имеем перенасыщенный календарь, где футболисты только восстанавливаются между турами, что не способствует повышению мастерства. Тренировки при отрицательных температурах тоже вряд ли идут на пользу прогрессу.

Уменьшение числа матчей — дополнительная возможность сделать расписание более дружественным по отношению к клубам. Кроме того, можно рассмотреть возможность плей-офф в конце сезона — скажем, за путевку в Лигу Европы по примеру той же Голландии.

Плюс появится возможность сделать более интересным кубок страны. Сейчас многие команды из-за плотного календаря отправляют на его встречи вторые составы, дискредитируя турнир. Если принять за основу нашу систему, то можно будет выделить удобные слоты, сделать двухраундовые противостояния, провести весь кубок весной. Тем более, на кону прямая путевка в Лигу Европы. По нынешним временам, когда прилично утратили позиции в еврокубках, это ценный приз.

Впрочем, сокращение РПЛ — мера вынужденная и антикризисная. По логике, она должна быть временной. Россия — большая страна, в которой, конечно, должно набираться 16 боеспособных коллективов.

Ведь урезание числа участников несет не только перечисленные плюсы, но и большой минус: матчи с ведущими клубами необходимы более скромным коллективам. Это вопросы финансирования, интереса местных болельщиков, а для футболистов — опыта игры на самом высоком уровне. Лучшие прибавляют в мастерстве, становясь в том числе кадровой подпиткой для топов и сборной. Отсекать эту прослойку — рискованный шаг.

Иначе бы по пути сокращения давно пошли все иностранные чемпионаты. Думаете, там расслоение меньше? Нет, конечно. Во многих странах оно гораздо серьезнее. У нас даже идущий на последнем месте «Ротор» даст бой любому фавориту. Последний матч со «Спартаком» — лишнее тому доказательство. Второй тайм в воскресенье красно-белые нередко вынуждены были обороняться, интрига сохранялась 90 минут. «Локомотив» вообще уступил дома волгоградцам, да и «Динамо» потеряло очки.

Если взять нашего ближайшего конкурента в рейтинге УЕФА, Голландию, то там в высшем дивизионе 18 клубов. У лидирующего «Аякса» сейчас 27 очков, у «Эммена» и «Фортуны» — по 3. Матчи с такими — не лучшая история для местного чемпионата, вряд ли они бьют рекорды по телеаудитории, а уж когда аутсайдеры сходятся между собой — тем более. Но от них никто не отказывается.

И Россия тоже со временем должна вернуться к 16 командам, а в идеале дойти и до 18. Однако для этих шагов вперед нужно подготовить плацдарм, сделать сначала шажок назад для разбега, переломить негативный тренд.

Дмитрий Иванов предложил свой, крайне интересный вариант нового формата РПЛ, который сочетает в себе как расширение, так и выделение группы сильнейших. Но фактически в элитной лиге останется 12 клубов. Болельщики всех остальных не увидят в гостях «Зенит» и «Спартак», команды второго эшелона станут вариться в собственном соку.

Это представляется слишком радикальным шагом. Даже 14 клубов для России кажутся предельно низким барьером.